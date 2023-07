A taxa de câmbio do USD para o real brasileiro (USD/BRL) esteve sob pressão este ano, com os investidores refletindo sobre a recuperação espetacular da economia brasileira. Caiu para a mínima de 4,75 em junho, o ponto mais baixo desde junho de 2022. Caiu mais de 14% em relação ao nível mais alto deste ano.

A economia do Brasil vai bem

Copy link to section

O Brasil tornou-se lentamente uma das economias de melhor desempenho do mundo, mesmo com a queda dos preços das principais exportações. Seu superávit comercial aumentou e o governo espera que este ano atinja um recorde.

O Ministério do Comércio disse que vê o superávit comercial do país saltando para mais de US$ 84 bilhões este ano. Se estiver correto, será 37,7% maior do que em 2022. Esse crescimento ocorrerá porque as exportações devem saltar para US$ 330 bilhões, enquanto as importações cairão para US$ 272 bilhões.

O Brasil está se beneficiando das tendências em curso no mercado de energia, onde os preços do petróleo caíram recentemente. Além disso, os preços dos fertilizantes também caíram, ajudando o país a aumentar sua produção agrícola.

Brazil's trade surplus in June 2023 reached a new all-time high. Important to note that this surplus isn't an outlier. The surplus in June 2021 was almost as big. Brazil is morphing into a trade and current account surplus country. The Real will be the anchor currency of LatAm… pic.twitter.com/7qV2t9V8K9 — Robin Brooks (@RobinBrooksIIF) July 3, 2023

Mais importante ainda, o Brasil estreitou seu relacionamento com a China, um importante comprador de suas commodities agrícolas. A China está comprando mais milho e soja à medida que suas tensões com os EUA continuam. Seu comércio exterior também se beneficia da atual crise argentina.

O preço USD/BRL recuou mesmo quando o Banco Central do Brasil decidiu deixar as taxas de juros inalteradas em 13,75% em sua reunião de junho. Mantém-se nesse patamar desde agosto do ano passado. Agora, os analistas acreditam que o banco começará a cortar as taxas ainda este ano, uma vez que há sinais de desaceleração econômica.

As próximas notícias importantes de USD para BRL serão os serviços mais recentes do Brasil e dos EUA e o PMI composto. Ele também reagirá às atas do Fed e aos próximos dados das folhas de pagamento não agrícolas (NFP) dos EUA.

Análise técnica USD/BRL

Copy link to section

Gráfico USD/BRL por TradingView

O preço do dólar para o real brasileiro formou uma cruz mortal em março deste ano, quando as médias móveis exponenciais de 200 e 50 dias (EMA) fizeram um cruzamento de baixa. Desde então, o par continuou caindo e agora está pairando perto do nível mais baixo desde junho do ano passado.

O par USD/BRL permanece abaixo do importante nível de suporte em 5,01 e 4,88, o nível mais baixo em agosto do ano passado e 16 de maio. Também formou uma breve retração. Portanto, o par provavelmente continuará caindo, já que os vendedores visam o próximo suporte chave em 4,5721 (mínimo de 2022).