As ações de apostas e iGaming tiveram um bom desempenho desde o início deste ano, apesar das preocupações de que os consumidores possam reduzir os gastos discricionários devido aos temores de uma desaceleração econômica.

Jefferies vê mais vantagens nas apostas esportivas

Copy link to section

“BETZ” – o ETF Roundhill Sports Betting e iGaming subiu cerca de 20% no ano. Ainda assim, David Katz, analista da Jefferies, está convencido de que esse segmento dentro do entretenimento está apenas em seus estágios iniciais. No programa “Worldwide Exchange” da CNBC, ele disse:

Os jogos digitais só são legais [nos EUA] há alguns anos e estão se voltando para a lucratividade este ano, em que houve um período de investimento e gastos.

Observe que a temporada da NFL está programada para começar no início de setembro. Katz espera que a liga seja um impulso adicional para as apostas esportivas e os jogos digitais no futuro – e a vantagem pode não se restringir apenas aos jogadores convencionais.

Uma plataforma baseada em blockchain como Chancer.com também pode se beneficiar.

O que você precisa saber sobre Chancer

Copy link to section

Chancer é uma plataforma de apostas personalizada ponto a ponto que visa revolucionar os mercados de jogos de azar e jogos digitais. Ele é construído na blockchain Ethereum e difere de outras plataformas dentro deste espaço de algumas maneiras diferentes.

Primeiramente, o Chancer.com introduz o conceito de apostas sociais que permite que você crie seu próprio mercado em praticamente qualquer coisa. Você pode compartilhá-lo com outros usuários e potencialmente lucrar com isso.

Em segundo lugar, essa plataforma baseada em blockchain ajuda você a acompanhar o progresso de suas apostas por meio de transmissões ao vivo. Além disso, é relativamente mais seguro, graças aos moderadores imparciais que supervisionam os bilhetes de apostas personalizados.

Por fim, embora a rede seja inicialmente centralizada, os fundadores Adam e Paul Kelbie estão empenhados em transformá-la em uma rede totalmente descentralizada alimentada por seu token $CHANCER nativo.

Chancer está vendo uma demanda incrível durante a pré-venda

Copy link to section

$CHANCER – os tokens BSC0 são como ações de uma empresa. Possuí-los dá a você o direito de opinar em certos assuntos relacionados a como a plataforma se desenvolve e qual direção ela toma para o futuro.

Fora isso, o token nativo é o que você precisa para liberar todo o potencial da plataforma. Você pode criar e participar de mercados de apostas usando $CHANCER.

Mais importante ainda, é uma oportunidade de investimento. No momento da escrita, o token $CHANCER está sendo negociado a $0.01 e seu preço, assim como qualquer ativo, depende da oferta e demanda geral.

A boa notícia é que o Chancer.com já arrecadou mais de meio milhão de dólares em um mês de lançamento, o que sinaliza uma forte demanda. Sua meta é arrecadar um total de US$ 1,0 milhão por meio da pré-venda.

O preço do token $CHANCER pode dobrar a partir daqui

Copy link to section

Após a pré-venda, Chancer listará seu token BSC0 nas principais exchanges de criptomoedas, incluindo a Uniswap. No início deste ano, Pepe e Floki viram um impulso significativo quando foram ao ar em uma exchange de criptomoedas.

Se o mesmo acontecer com $CHANCER, quem investir nele hoje durante a pré-venda poderá se beneficiar materialmente. Também é importante divulgar que as estimativas são de que o token chegue a US$ 0,021 ao final da pré-venda – mais que o dobro do preço atual.

Mais importante ainda, as apostas esportivas estão apenas no início, como mencionado anteriormente. Estima-se que o mercado valha mais de US$ 90 bilhões até o final deste ano, em comparação com cerca de US$ 84 bilhões em 2022. Especialistas prevêem que as apostas esportivas crescerão a uma taxa anual composta de 10% nos próximos anos e que o crescimento contínuo provavelmente será um impulso para o Chancer.com.

Por fim, os gerentes de ativos, incluindo o mais proeminente BlackRock, registraram recentemente na SEC dos EUA um ETF Spot Bitcoin que sinaliza duas coisas: uma, o mercado de criptomoedas veio para ficar; e dois, investidores institucionais querem acesso a criptomoedas.

Os analistas antecipam que a aprovação de um fundo de índice negociado em bolsa (ETF) desse tipo desbloqueará um potencial adicional nos ativos de criptomoedas e é provável que o token $CHANCER, sendo um deles, também se beneficie desse triunfo.

Para mais detalhes sobre a plataforma de apostas ponto a ponto baseada em blockchain, visite Chancer.com.