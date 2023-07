Novo boom de energia solar liderado por tecnologia para alimentar o ‘frenesi’ de fusões e aquisições de mineração de prata

Siga o Invezz no Telegram , Twitter e Google News para notícias de última hora >

Ernest Hoffman , da KITCO, estava conversando com Peter Krauth, editor da SilverStockInvestor e autor de The Great Silver Bull, durante a qual ele defendeu uma nova dinâmica interessante emergindo no investimento em prata.

Como nota lateral, em minha opinião, o papel histórico sustentado do ouro e da prata como dinheiro não pode ser ignorado.

A moeda de reserva mundial, o dólar, só saiu do padrão prata e do padrão ouro em 1964 e 1971, respectivamente.

Como resultado, além de suas principais características de investimento, esses metais sempre ocuparam um lugar especial na economia do dinheiro e nas carteiras de um certo tipo de investidor.

No entanto, por ter um preço consideravelmente mais alto do que a prata, o ouro geralmente recebe muito mais atenção, está disponível em maior abundância e pertence a um mercado de papel muito maior.

Para entender as diferenças entre os mercados físico e de papel, o leitor interessado pode consultar este artigo.

A prata é frequentemente considerada um investimento muito mais volátil e especulativo, o que pode levar a retornos mais altos.

De fato, é isso que a história mostra.

Durante a alta dos metais preciosos na década de 1970, Krauth observa que os preços do ouro aumentaram dramaticamente em 1.400%, enquanto a prata subiu 3.700%.

Com vários economistas esperando que um mercado altista de commodities se materialize no futuro, a história sugere que os retornos da prata podem desempenhar um papel inestimável nas carteiras dos investidores em ouro.

Os leitores interessados podem conferir meu artigo anterior na Invezz sobre as visões contrastantes de Zoltan Pozsar e George Gammon sobre a próxima corrida de touros das commodities.

Krauth acrescenta que a relação Ouro-Prata está sendo negociada atualmente na década de 80, bem acima de sua média de vinte anos de 55 a 60, e muitos múltiplos acima de seu fundo de 1980.

Source: Kinesis

Como resultado, a prata deve, idealmente, exibir um lado positivo incrível enquanto apenas reverte para suas médias recentes, sem falar nas mínimas de vários anos.

Crucialmente, Krauth aponta que a prata é única porque ainda não superou seu pico de US$ 49,45 na década de 1980, ao contrário do ouro, paládio, platina e até mesmo dos metais básicos comuns.

No momento da redação deste artigo, a prata está sendo negociada 53,6% abaixo de sua alta histórica, sugerindo o potencial para muitas vantagens.

Dinâmica demanda-oferta

De acordo com o Silver Institute, a demanda pelo metal disparou para um novo recorde de 1,24 bilhão de onças em 2022.

A maior parte da demanda adicionada foi nos segmentos de prataria e joalheria, subindo 80% e 29%, respectivamente, impulsionada principalmente por clientes indianos.

A demanda de investimento foi um componente significativo, subindo mais de um quinto e atingindo bem acima de 300 milhões de onças. ano passado.

Outra fonte potencial de demanda emergente vem diretamente dos governos, incluindo estados dos EUA.

Cobri essa dinâmica em um artigo anterior intitulado “Perspectivas de ouro e prata à medida que 23 estados se movem para recuperar metais preciosos como moeda legal”.

Por exemplo, estima-se que apenas o estado do Missouri precisaria comprar US$ 9 milhões em barras de ouro (ouro ou prata) para atender aos regulamentos sugeridos em um projeto de lei.

Suprimentos parados

Apesar do aumento da demanda, a oferta ficou quase estagnada, subindo 1% em relação a 2021, prejudicada pela queda na produção de minas, principalmente na China e no Peru.

O aumento veio por meio da atividade de reciclagem, que aumentou 3%, atingindo uma alta de 10 anos de 180,6 milhões de onças.

Não se espera que esta situação melhore com o Silver Institute projetando que 2023 produzirá o segundo maior déficit já registrado em 142,1 milhões de onças.

Essa incompatibilidade é impulsionada principalmente pelo preço de mercado moderado da prata, bem como pela dificuldade na identificação de áreas geologicamente sólidas que poderiam produzir depósitos economicamente viáveis.

Além disso, uma nova mina pode levar mais de uma década até que a primeira prata chegue à superfície.

Operações secundárias de prata

Além disso, as minas de prata puras são uma raridade na indústria.

Pelo menos 70% da prata é derivado de minas de ouro, chumbo, zinco e cobre.

Assim, quaisquer riscos de financiamento, licenciamento, licenças ambientais, fatores geopolíticos e queda na demanda do mercado para esses setores ou operações individuais são automaticamente transferidos para os volumes de prata.

Dado que a oferta de prata é tão inelástica e não pode ser melhorada com pressa, mesmo a preços mais altos, qualquer oferta adicional significativa provavelmente virá de consumidores resgatando produtos de prata por dinheiro e grandes investidores drenando trocas de seus estoques físicos.

Uma peça sobre os saques em prata física das principais bolsas em 2022 está disponível aqui.

demanda solar

O cerne do argumento de Krauth vem da expectativa de que o setor solar está prestes a crescer sem parar.

Atualmente, a demanda solar representa cerca de 12% da demanda do mercado em 140 milhões de onças.

Ele observa,

…as previsões são de cerca de 160 milhões de onças este ano, que acredito que serão superadas dramaticamente…

Isso ocorre devido à confluência de vários fatores que são otimistas para a energia solar.

Em primeiro lugar, os governos de todo o mundo, em vários níveis, estão promovendo políticas de geração de eletricidade com energia solar.

De acordo com a Agência Internacional de Energia, esses esforços receberam um grande impulso, com a energia solar se tornando a forma mais barata de eletricidade em muitas jurisdições.

Além disso, generosos incentivos e créditos fiscais estão sendo lançados para apoiar mais instalações e transformar o setor solar em uma atraente oportunidade de investimento de longo prazo.

Nova tecnologia

O desenvolvimento das células solares TOPcon e HJT está abrindo um novo caminho para a geração de eletricidade e consumo de prata.

A tecnologia TOPcon refere-se a células solares ‘Tunnel Oxide Passivated Contact’, enquanto HJT é ‘Heterojunction’.

Krauth observou que os estudos disponíveis sugerem que essas tecnologias, sendo mais eficientes do que a tecnologia tradicional de Emissor Passivado e Célula Traseira (PERC), em breve representarão 80% da nova capacidade instalada online.

Ele adicionou,

TOPcon usa 50% mais prata por painel (enquanto) HJT usa até 150% mais prata por painel.

O argumento de que a demanda de prata impulsionada pela energia solar explodirá no curto e médio prazo foi apoiado por um estudo recente da Bloomberg New Energy Finance, que observou :

…espera (a China) adicionar quase três vezes a capacidade que tinha há apenas dois anos ou mais do que todo o total nos EUA.

A Agência Interna de Energia também projetou que é necessário um crescimento anual de 25% na geração solar até 2030 para atingir a meta de emissões líquidas zero até 2050.

Assim, se a pressão política permanecer em vigor, tanto a energia solar quanto a prata terão um enorme espaço para desenvolvimento.

De acordo com Krauth, a demanda de prata da TOPcon e da HJT não foi absorvida nessas previsões e, portanto, ele acredita que os investidores estão subestimando a demanda de prata solar para o ano inteiro em 2023, que provavelmente ficará entre 180 e 200 milhões. onças

Fusões e aquisições de mineração

Krauth espera que, com a expectativa de que o equilíbrio entre oferta e demanda se deteriore ainda mais, o preço da prata terá que subir.

Com a inelasticidade na produção de prata, os preços mais altos podem permanecer altos por mais tempo, gerando um boom nas avaliações das principais mineradoras de prata.

Como resultado, esses jogadores ficariam ricos em dinheiro e procurariam expandir suas operações através da aquisição de novos ativos de prata, particularmente operações de mineração menores que até agora foram negligenciadas devido aos baixos incentivos do mercado.

Este cenário é apoiado por estudos que mostram uma distribuição significativamente mais ampla na produção global de prata, o que significa que mais operações entraram em operação nas últimas duas décadas.

Com players maiores buscando aumentar sua presença por meio de fusões e aquisições (dados os desafios de identificar depósitos ricos e intocados), as operações em todos os setores podem obter avaliações mais altas puramente devido às forças do mercado, independentemente de quaisquer novas pesquisas geológicas, melhorias tecnológicas e descobertas adicionais.

Além disso, como a tese do net-zero tornou-se popular, os mineradores especializados em ouro, cobre e outros metais estão interessados na economia da prata e podem se tornar peças-chave na condução do potencial de longo prazo de um ‘frenesi’ de fusões e aquisições.

Riscos potenciais

Os riscos para a tese de Krauth podem surgir de um pouso forçado e das preocupações de alguns economistas de que podemos estar diante de uma desaceleração do tipo depressão, à medida que as taxas de juros continuam subindo.

Se tal evento ocorresse, a demanda por eletricidade e as emissões globais cairiam, potencialmente diminuindo o ímpeto da política e talvez tirando um pouco do brilho da energia solar.

Além disso, a demanda de prata está altamente correlacionada com o crescimento econômico devido aos seus muitos usos industriais.

Em segundo lugar, a China é um componente-chave do argumento da próxima década solar.

Com a queda dos PMIs, um consumidor doméstico mais fraco, a possibilidade de uma revisão para baixo do PIB e a incerteza política no futuro, o país pode não ser capaz de cumprir essas projeções impressionantes.

Um artigo recente sobre os PMIs da Caixin para a China está disponível aqui.

Embora fatores geopolíticos tenham estimulado a expansão da energia solar em muitos países, novas interrupções potenciais na cadeia de suprimentos global e o protecionismo de commodities e semicondutores podem prejudicar a atividade de instalação.

No futuro, os analistas também precisariam identificar a probabilidade de atingir um preço de prata no qual a competitividade das instalações solares possa ser suficientemente prejudicada.

Este artigo foi traduzido do inglês com a ajuda de ferramentas de IA, tendo sido depois revisto e editado por um tradutor local.