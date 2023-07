Preços do cobre podem aumentar dez vezes, diz investidor bilionário

Os preços do cobre estiveram sob intensa pressão nos últimos meses, uma vez que as preocupações com a demanda continuaram. O metal estava sendo negociado a US$ 3,75, onde esteve recentemente. Este preço caiu mais de 13% desde o seu nível mais alto este ano.

As preocupações com a demanda continuam

O preço do cobre deslocou-se recentemente devido às preocupações com a economia global. Dados publicados esta semana mostraram que os PMIs de manufatura da China e da Europa ficaram abaixo do esperado em junho. A mesma tendência está acontecendo no setor de serviços, onde os PMIs ficaram aquém das expectativas.

Também há sinais de que o crescimento econômico americano está desacelerando. Atas do Fed publicadas na quarta-feira revelaram que as autoridades acreditam que a economia do país vai desacelerar por causa da liquidez mais apertada no setor bancário e taxas de juros mais altas.

Dr. Copper tende a ser altamente sensível ao desempenho da economia global porque é amplamente utilizado em áreas sensíveis da economia. O cobre é amplamente utilizado no veículo elétrico manufatura, serviços públicos e setor de construção.

Do lado positivo, os estoques de cobre caíram para o nível mais baixo em 2008, como escrevemos aqui. E em uma entrevista recente, Robert Friedland, um jogador lendário na indústria do cobre, argumentou que os preços poderiam continuar subindo. Friedland é o bilionário fundador da Ivanhoe, uma importante mineradora.

Ele fez três caixas-chave para o cobre. Primeiro, ele acredita que a demanda por cobre continuará crescendo nos próximos anos, à medida que a recuperação continuar crescendo. Essa demanda também aumentará à medida que os países fizerem a transição para a energia limpa.

Em segundo lugar, a mineração de cobre está se tornando mais desafiadora devido à idade das principais minas. Finalmente, ele observou que outros metais como o molibdênio dobraram. Com isso, ele acredita que os preços do cobre podem subir dez vezes no longo prazo.

Previsão dos preços do cobre

Gráfico de cobre por TradingView

Olhando para o gráfico diário, vemos que os preços do cobre se moveram lateralmente nos últimos dias. O metal moveu-se ligeiramente abaixo das médias móveis de 25 e 50 dias. Mais importante, formou um padrão de triângulo simétrico que mostrei em laranja. O MACD moveu-se para o ponto neutro.

Portanto, com o padrão triangular se aproximando de seu nível de confluência, há uma probabilidade de que o cobre tenha uma grande ruptura ou quebra em breve. Se isso acontecer, os níveis de suporte e resistência a serem observados serão de US$ 3,50 e US$ 4.

Este artigo foi traduzido do inglês com a ajuda de ferramentas de IA, tendo sido depois revisto e editado por um tradutor local.