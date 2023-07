USD/INR: Previsão da rupia com Fed e RBI apontando para divergência

A rupia indiana recuou para o nível mais baixo desde 13 de junho, após a ata agressiva do Federal Reserve. O preço USD/INR subiu para uma alta de 82,45, muito mais alta do que a baixa desta semana de 81,73.

Minutos Hawkish do Fed

A taxa de câmbio de USD para INR saltou após as últimas atas do Fed. A ata, publicada na quarta-feira, mostrava que o banco estava comprometido com aumentos mais graduais dos juros para combater a inflação elevada.

Dados publicados em junho mostraram que o índice de preços ao consumidor (IPC) caiu para 4% em maio. O núcleo da inflação, que exclui os voláteis preços de alimentos e energia, recuou em ritmo gradual, atingindo 5,6%.

Portanto, a maioria das autoridades do Fed acredita que mais aumentos de juros são necessários para combater essa inflação. Ainda assim, o Fed alertou que esses aumentos de juros, juntamente com a liquidez apertada no setor bancário, levarão a mais desaceleração da economia americana.

Os dados mais recentes pintaram um quadro otimista sobre os EUA. Por exemplo, o setor imobiliário está indo bem, enquanto o mercado de trabalho permanece apertado. Os EUA também estão atraindo muitos grandes fabricantes nas indústrias de semicondutores e energia limpa.

O próximo catalisador importante para o preço USD/INR será a próxima folha de pagamento não agrícola (NFP). Como escrevi neste artigo , a maioria dos analistas acredita que o mercado de trabalho desacelerou ligeiramente em junho. Eles esperam que a economia tenha gerado mais de 220 mil empregos, enquanto a taxa de desemprego permaneceu em 3,7%.

Embora se espere que o Fed suba as taxas, os analistas acreditam que o Reserve Bank of India (RBI) deixará as taxas inalteradas ou as cortará no quarto trimestre. A inflação da Índia está se aproximando da meta do RBI, enquanto há sinais de mais desaceleração econômica. Os números mais recentes mostraram que a inflação do país caiu para o menor nível em 20 meses.

Previsão USD/INR

Gráfico USD/INR por TradingView

O gráfico 4H mostra que a taxa de câmbio de USD para INR voltou a subir esta semana. À medida que subia, o par moveu-se acima do importante nível de resistência em 82,17, o ponto mais alto em 20 de junho deste ano. Ele também saltou acima do nível de resistência em 82,23 (mínimo de 1º de junho).

O par USD/INR moveu-se acima das médias móveis de 25 e 50 dias. Portanto, o par provavelmente continuará subindo à medida que os compradores visam o próximo nível de resistência chave em 82,50. Um movimento acima deste nível trará o próximo nível de 82,68 para visualização.