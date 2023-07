É hora de comprar a libra esterlina enquanto os especuladores aumentam as apostas de alta?

Hoje é a primeira sexta-feira do mês, então o lançamento do Non-Farm Payrolls nos Estados Unidos é o que realmente vai mexer com os mercados financeiros. O mercado de câmbio, em particular, é muito sensível aos dados, pois reage rapidamente aos desenvolvimentos no mercado de trabalho dos EUA.

Como o Fed tem um mandato duplo (ou seja, estabilidade de preços e criação de empregos), o mercado se move em antecipação ao que o banco central fará a seguir. Mas algumas tendências são maiores do que apenas um lançamento econômico.

Portanto, independentemente do que os dados de empregos nos EUA mostrem hoje, é difícil ignorar a tendência de alta no par de moedas GBP/USD.

Os especuladores estão apostando na libra à medida que ganha em geral. Está em alta em relação ao dólar, mas também em relação ao euro e a outros pares.

GBP/USD está a caminho de 1,30 e além

O par de moedas GBP mais importante é o GBP/USD, também conhecido como cabo. Atualmente é negociado a 1,2740, mais de sete dígitos (ou seja, 700 pips) do que o nível em que começou o ano.

Apesar da força de 2023, as chances favorecem mais alta para a libra. Um padrão inverso de cabeça e ombros aponta para um movimento bem acima de 1,30.

O mercado atingiu o fundo do poço em outubro de 2022 e subiu de abaixo de 1,05 para os níveis atuais. Formou uma série de máximos e mínimos mais altos, típicos dos mercados de alta, dificultando assim o estabelecimento de uma posição vendida.

Até o decote cabeça e ombros invertido foi retestado, em outra etapa para confirmar o padrão de reversão altista.

Além do quadro técnico favorecendo a libra, o fundamental também aponta para o mesmo resultado. Os dois bancos centrais, o Banco da Inglaterra e o Federal Reserve dos Estados Unidos, seguem caminhos divergentes.

Por um lado, o Banco da Inglaterra aumentou a taxa bancária em 50 pb em sua última reunião. Por outro lado, o Fed fez uma pausa e é provável que a tendência continue.

Em suma, a libra é licitada no painel FX e há mais espaço para o GBP/USD avançar independentemente do que os dados NFP mostrarão hoje.