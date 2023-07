Preço do trigo se prepara para colheita abundante na Rússia, UE e Índia

Os preços do trigo eliminaram a maior parte dos ganhos obtidos no mês passado, enquanto os investidores observam o vencimento do próximo contrato de grãos. Depois de atingir o pico de US$ 752 em junho, o preço caiu mais de 15%, para US$ 638, o que significa que entrou em uma correção.

Reunião de Erdogan e Zelensky

Copy link to section

As maiores novidades do trigo na sexta-feira será a próxima reunião entre os presidentes turco e ucraniano. Zelensky já viajou para a Turquia, onde falará sobre a adesão à OTAN e o acordo de grãos expirado.

A maioria dos analistas acredita que o acordo de grãos será estendido, uma vez que será benéfico para a Rússia, que possui grandes estoques.

Os preços do trigo também recuaram por causa da colheita abundante em curso na maior parte da Rússia, incluindo a região do norte do Cáucaso. O mais recente relatório WASDE disse que a Rússia produzirá 85 toneladas de trigo, cerca de 3,5 milhões acima da estimativa anterior.

A Rússia está usando trigo e outros produtos agrícolas para ganhar influência à medida que as tensões geopolíticas aumentam. Seu objetivo é ganhar market share e depois usá-lo como alavanca no cenário mundial. Como resultado, há uma probabilidade de que essas manobras empurrem os preços para baixo.

A produção da Índia também está crescendo. O relatório WASDE mostrou que a Índia produzirá 113 milhões de toneladas, um aumento de cerca de 3,5 milhões de toneladas. Além disso, espera-se que a União Européia produza 113 milhões de toneladas, enquanto a produção da Ucrânia aumentará em 1 milhão de toneladas.

Portanto, o mundo verá mais oferta de trigo este ano. A demanda também deve aumentar. O USDA espera que o consumo global aumente em 4,4 milhões de toneladas, para 796 milhões de toneladas. O relatório acrescentou :

“ O comércio mundial aumentou 2,9 milhões de toneladas, para 212,6 milhões, devido ao aumento das exportações da Rússia, UE, Índia e Ucrânia. Os estoques finais globais projetados para 2023/24 são aumentados em 6,4 milhões de toneladas, para 270,7 milhões, principalmente em aumentos para Índia, Rússia e UE.”

Previsão do preço do trigo

Copy link to section

O gráfico diário mostra que os preços do trigo estão em tendência de queda nos últimos meses. Ele atingiu o pico de $ 1.324 em 2022 e caiu para $ 568 em junho e se recuperou para $ 768.

Agora, o trigo caiu abaixo do lado superior do canal descendente mostrado em preto. Também se moveu ligeiramente abaixo das médias móveis de 50 e 25 dias. Portanto, o caminho de menor resistência é de baixa, com o próximo nível a ser observado em US$ 568, o lado inferior do canal descendente.

Este artigo foi traduzido do inglês com a ajuda de ferramentas de IA, tendo sido depois revisto e editado por um tradutor local.