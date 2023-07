Previsão de USD/JPY: padrão de alta se forma antes dos dados NFP dos EUA

A taxa de câmbio USD/JPY caiu após o forte relatório de empregos da ADP. Ele recuou para a mínima de 144, alguns pontos abaixo da máxima desta semana de 145,06. O par permanece cerca de 4% acima do nível mais baixo de junho.

Dados NFP dos EUA à frente

Copy link to section

As maiores notícias forex na quinta-feira foi o relatório surpresa de empregos nos EUA da ADP. Em relatório, a empresa disse que a economia americana criou mais de 459 mil empregos, o maior número em meses.

A leitura foi melhor do que a maioria dos analistas esperava. Sinalizou que a economia americana ainda estava crescendo. Mais importante ainda, o relatório saiu um dia antes de os EUA publicarem os dados mais recentes das folhas de pagamento não agrícolas (NFP).

Os economistas acreditam que a economia americana criou mais de 200 mil empregos em junho, enquanto a taxa de desemprego permaneceu inalterada em 3,7%. No passado, os números ADP e NFP oficiais tendiam a ter pouca correlação.

Dados fortes do NFP darão ao Federal Reserve o ímpeto necessário para continuar subindo as taxas de juros nos próximos meses. Esse tom agressivo está de acordo com o que as atas do Fed mostraram na quarta-feira. Como tal, existe uma grande possibilidade de que o Fed suba 0,25% ou 0,50% este mês.

O USD/JPY também reagiu aos últimos dados de gastos das famílias japonesas. Segundo a agência de estatísticas, os gastos das famílias caíram 1,1% em maio, pior do que o aumento médio esperado de 0,5%. Esse declínio mensal se traduziu em uma queda de 4% em relação ao mês anterior.

Análise técnica USD/JPY

Copy link to section

Gráfico USD/JPY por TradingView

O gráfico 4H mostra que o par USD/JPY recuou ligeiramente recentemente, com os preços dos investidores nas intervenções do Banco do Japão. Ele se moveu ligeiramente abaixo da média móvel exponencial de 50 períodos. Permanece nitidamente acima da MA de 100 dias.

O Índice de Força Relativa (RSI) passou do nível de sobrecompra para os atuais 40. Mais importante, formou um padrão de cunha descendente, que geralmente é um sinal de alta. Portanto, o par provavelmente terá uma alta, já que os compradores visam a alta acumulada no ano de 145.

Este artigo foi traduzido do inglês com a ajuda de ferramentas de IA, tendo sido depois revisto e editado por um tradutor local.