Subir U-6, empregos de meio período e revisões para baixo lançam dúvidas sobre a força do mercado de trabalho

No últimorelatório da situação do emprego publicado pelo Bureau of Labor Statistics (BLS), as folhas de pagamento não agrícolas (NFP) aumentaram em 209.000 no mês de junho, enquanto a taxa de emprego caiu para 3,6%.

O número NFP superou as expectativas da indústria de 224.000-230.000.

De acordo com um artigo anterior citando ZeroHedge, isso marca a primeira vez que o número real caiu abaixo da expectativa de consenso em 15 meses.

O baixo desempenho ocorreu apesar do aumento nos números de empregos privados da ADP relatados ontem.

Isso poderia ser um sinal de que a sorte do mercado de trabalho está piorando?

Desde março de 2022, a taxa de desemprego continua oscilando entre a mínima histórica de 3,4% e 3,7%.

Estrutura do relatório

O relatório da situação do emprego publica dados de duas pesquisas.

Um é o inquérito ao estabelecimento (conhecido pelos números do NFP) e o outro é o inquérito aos agregados familiares que dá o nível de emprego.

Conforme discutido no artigo do mês passado, o emprego refere-se ao seguinte,

…pessoas (16 anos ou mais) que trabalharam 1 hora ou mais na semana em que a pesquisa foi realizada. Isso pode ser em uma organização profissional, em sua própria empresa ou em uma fazenda. No caso de uma empresa familiar, também são incluídos os trabalhadores não remunerados que trabalham mais de 15 horas durante a semana. O emprego também inclui trabalhadores que estiveram temporariamente ausentes do trabalho em uma variedade de cenários, incluindo férias, doença, problemas pessoais e uma série de outros motivos. O ponto principal é que, ao registrar o número do emprego, cada trabalhador é contado apenas uma vez, mesmo que esteja trabalhando em vários empregos.

No entanto, o NFP usa uma metodologia diferente e conta todos os funcionários deixando de fora os trabalhadores agrícolas, mas é vulnerável a dupla contagem.

Mike Shedlock, um conhecido blogueiro econômico e consultor de investimentos registrado, observou,

Essas distorções reduzem artificialmente a taxa de desemprego, aumentam artificialmente o emprego em tempo integral e aumentam artificialmente o relatório de empregos na folha de pagamento todos os meses.

folhas de pagamento não agrícolas

Conforme declarado acima, os NFPs aumentaram em 209.000, com os maiores ganhos ocorrendo no governo (60.000), saúde (41.000), assistência social (24.000) e construção (23.000).

Isso ficou bem abaixo da média semestral de 278.000 por mês até agora em 2023 e é um passo significativo abaixo da média de 399.000 por mês em 2022.

No entanto, as contratações do governo explodiram este ano, com média de 63.000 por mês em 2023, quase o triplo da média de 23.000 em 2022.

Isso é uma indicação de que, em média, as contratações em outros setores diminuíram drasticamente, enquanto os empregos públicos estão compensando em parte essa queda.

Entre os profissionais de saúde, contrariando a tendência do mês, os dentistas registraram queda de 7 mil postos de trabalho.

O setor de construção teve uma forte exibição, com média de 15.000 contratações por mês em 2023, ante 22.000 em 2022.

Ganhos por hora

Os ganhos por hora continuaram a mostrar um forte crescimento de 0,4% MoM, em comparação com uma estimativa de 0,3%.

Em uma base anual, isso representa um aumento de 4,4%, o que é alto demais para reduzir a inflação para níveis de 2%.

Isso sugere que o Federal Reserve terá que continuar apertando, apesar dos NFPs terem superado as expectativas do mercado.

A CME FedWatch Tool, que ficou em 92,4% para um aumento de 25 bps após a publicação do relatório de pedidos de seguro-desemprego de ontem (cujo comentário está disponível aqui), aumentou ainda mais para 94,9% no momento da redação deste artigo.

O tempo médio da semana de trabalho subiu 0,1 hora para 34,4 horas no mês de junho.

revisões NFP

Apesar do baixo desempenho moderado dos números do NFP em junho, a redução real veio por meio das revisões.

O NFP de abril foi revisado acentuadamente para baixo de 294.000 para 217.000, ou 77.000.

Os números de maio que pegaram todos de surpresa também foram revisados para baixo em 33.000 para 306.000.

Assim, as revisões combinadas para abril e maio somam 110.000 abaixo dos relatórios anteriores, enquanto os números de junho ficaram 15.000 abaixo das expectativas de consenso.

Pesquisa domiciliar de emprego

O nível de emprego aumentou em 273.000, de 160.721.000 em maio de 2023 para 160.994.000 em junho de 2023.

A participação da mão de obra permaneceu estável em 62,6% pelo quarto mês consecutivo.

Trabalho de meio período

O número de trabalhadores classificados como trabalhando ‘meio período por motivos econômicos’ aumentou em 452.000, para 4,2 milhões em junho.

São trabalhadores que prefeririam trabalhar em tempo integral, mas não conseguiram, porque suas horas foram reduzidas ou porque não conseguiram garantir uma função em tempo integral.

Cada uma dessas categorias foi responsável por 308 mil e 124 mil empregos, respectivamente.

Este é um sinal preocupante e indica que o mercado de trabalho é incapaz de atender à demanda de empregos, pelo menos em alguns casos.

‘Tempo parcial por motivos não econômicos’ diminuiu em 597.000.

São trabalhadores que tiveram que aceitar um emprego de meio período devido a questões pessoais, como cuidar dos filhos.

NFP contrastante e emprego

Source: BLS, FRED

De acordo com o BLS,

Uma mudança de emprego ao longo do mês de cerca de 130.000 é estatisticamente significativa na pesquisa de estabelecimentos.

No entanto, sabemos que o NFP pode sofrer de contagem dupla, introduzindo incerteza na força do mercado de trabalho.

Por outro lado, o nível de emprego da pesquisa domiciliar tem sido persistentemente volátil e, em alguns casos, se moveu na direção oposta à mudança nas PFNs, aumentando a incerteza.

Aqui,

…o limiar para uma mudança estatisticamente significativa na pesquisa domiciliar é de cerca de 600.000.

Comentando o relatório do BLS como um todo, especialmente devido às revisões acentuadas no passado recente, Shedlock acrescentou:

…não podemos, com muita confiança, sugerir que esses relatórios retratam uma imagem precisa de empregos ou empregos.

Pensamentos finais

Este mês, os números principais não parecem particularmente notáveis, embora tenham ficado abaixo das expectativas do mercado até certo ponto.

Os salários médios por hora são elevados e sugerem que o Fed deve continuar subindo.

No entanto, Mike Maharrey, editor-chefe da SchiffGold observou,

… e muitos desses empregos novamente são pessoas conseguindo segundos empregos, terceiros empregos, empregos de meio período tentando lidar com o custo sempre crescente de tudo.

Além disso, uma nota do FEDS publicada pelo Federal Reserve em 23 de junho de 2023 terminou com uma nota alarmante,

Com a parcela de empresas em dificuldades situando-se atualmente em torno de 37%, nossas estimativas sugerem que o recente aperto nas políticas provavelmente terá efeitos sobre investimento, emprego e atividade agregada mais fortes do que na maioria dos episódios de aperto desde o final da década de 1970.

Dada a devastação econômica da década de 1970 e o estado das empresas americanas hoje, o Fed pode continuar a aumentar, especialmente devido às incógnitas sobre as defasagens monetárias?

Além disso, enquanto o desemprego (Sub-3) caiu de 3,7% para 3,6%, o Sub-6, uma medida muito mais abrangente, subiu de 6,7% para 6,9%.

O U-6 representa todos os trabalhadores da economia que estão ativamente procurando trabalho, mas permanecem desempregados.

Mais uma vez, uma força de trabalho esgotada devido a saídas em massa desde a pandemia pode estar levando a subestimar persistentemente a medida U-6 também.

Este artigo foi traduzido do inglês com a ajuda de ferramentas de IA, tendo sido depois revisto e editado por um tradutor local.