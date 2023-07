A análise técnica do preço da Solana aponta para um salto de 20%

O preço de Solana foi uma das principais criptomoedas com melhor desempenho esta semana. O token SOL continuou sua recuperação no sábado e atingiu uma alta de US$ 22,45, o nível mais alto desde 7 de maio. Ele subiu mais de 68% desde seu ponto mais baixo em junho deste ano, dando-lhe um valor de mercado de mais de US$ 8,9 bilhões.

Solana DeFi TVL se recuperando lentamente

A atividade no ecossistema de Solana está voltando lentamente depois de cair drasticamente em novembro do ano passado. Esse declínio aconteceu após o colapso da FTX e da Alameda Research. Na época, foi revelado que as duas empresas eram grandes investidores em Solana e em seus maiores dApps como o Serum.

Recentemente, há sinais de que o ecossistema de Solana está voltando. O valor total bloqueado (TVL) em seu ecossistema DeFi é de mais de US$ 1 bilhão, abaixo do recorde histórico de mais de US$ 12 bilhões.

O DeFi TVL de Solana teve uma recuperação lenta. Ele subiu para um máximo de 60 milhões de SOL, o nível mais alto desde outubro do ano passado. Em janeiro, apenas 26 milhões de tokens SOL estavam em seu ecossistema. Como resultado, as taxas diárias cobradas de Solana permaneceram estáveis nos últimos meses.

Os maiores protocolos DeFi em Solana são SPL Governance, Streamflow, Marinade Finance, Lido e Solend.

Dados adicionais mostram que o volume de Solana tem subido lentamente recentemente. Dados da CoinGecko mostram que o volume de Solana ficou em mais de US$ 827 milhões nas últimas 24 horas. Teve um volume de US$ 849 milhões e US$ 234 milhões nos dias anteriores, respectivamente.

Previsão de preço Solana

O gráfico diário mostra que o preço de Solana acordou repentinamente. À medida que subia, a moeda conseguiu transformar o importante nível de resistência em US$ 16,12 em um nível de suporte. As médias móveis exponenciais de 25 e 50 dias (EMA) estão prestes a formar um cruzamento de alta, enquanto o Índice de Força Relativa (RSI) moveu-se acima do nível de sobrecompra.

Portanto, Solana provavelmente continuará subindo à medida que os compradores visam o próximo ponto-chave de resistência em US$ 26,40, o ponto mais alto em 18 de abril. Este preço é cerca de 20% acima do nível atual. Um movimento abaixo do suporte em US$ 20 invalidará a visão otimista.