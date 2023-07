Análise NZD/USD e visualização da decisão de taxa de juros RBNZ

A taxa de câmbio NZD/USD subiu na segunda-feira, continuando a ação de preços de dados pós-folha de pagamento não agrícola (NFP). O par saltou para 0,6221, o ponto mais alto desde 22 de junho, com o foco mudando para a próxima decisão do RBNZ.

Visualização da decisão da taxa RBNZ

A taxa de NZD para o dólar americano aumentou ligeiramente depois que os EUA publicaram números de soft jobs. De acordo com o Bureau of Labor Statistics (BLS), a economia criou mais de 209 mil empregos em junho, abaixo do aumento esperado de 230 mil. A agência também reduziu o número de empregos criados em maio e abril.

A maioria dos analistas foi pega de surpresa por dois motivos principais. Primeiro, os últimos relatórios de empregos foram melhores do que as estimativas. Em segundo lugar, um dia antes, um relatório da ADP mostrou que o setor privado criou mais de 400 mil empregos em junho.

Apesar da falha no relatório de empregos, os analistas acreditam que o Fed continuará subindo as taxas de juros, já que a inflação permanece acima de 2%. As próximas notícias importantes sobre USD virá na quarta-feira, quando os EUA publicarão os últimos dados de inflação ao consumidor.

Outra importante notícia forex será a próxima decisão sobre a taxa de juros do Reserve Bank of New Zealand (RBNZ). A maioria dos economistas espera que o RBNZ deixe as taxas de juros inalteradas em 5,50%.

A decisão vem em um momento difícil para a economia da Nova Zelândia. Dados recentes mostraram que a economia do país mergulhou em recessão no primeiro trimestre, com a inflação permanecendo em patamar elevado e as taxas subindo. O RBNZ aumentou as taxas de quase zero durante a pandemia para 5,50%.

Portanto, mais aumentos de juros podem levar o país a uma recessão ainda mais profunda. Mais importante ainda, a inflação da Nova Zelândia caiu para 6,7% no primeiro trimestre.

Análise técnica NZD/USD

O gráfico diário mostra que o par NZD-USD está em uma lenta tendência de queda nos últimos meses. Ele se moveu entre o canal descendente mostrado em preto. O par moveu-se ligeiramente acima das médias móveis de 25 e 50 dias. Além disso, o MACD moveu-se acima do ponto neutro.

Portanto, o par provavelmente permanecerá neste intervalo antes da decisão da taxa de juros do RBNZ. Os principais níveis de suporte e resistência a serem observados serão em 0,5970 e 0,6320. Um movimento abaixo do suporte fará com que caia para o próximo suporte chave em 0,5900.