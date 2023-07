As principais moedas de memes lutam à medida que novos concorrentes capturam a atenção do mercado

O mercado de criptomoedas apresentou ações laterais na última semana. Enquanto isso, os principais tokens de meme por capitalização de mercado, Dogecoin, Shiba Inu e PepeCoin, registraram baixa nos últimos sete dias, à medida que novos concorrentes dominavam o espaço.

O PEPE liderou a trajetória descendente, perdendo 14,9% na última semana e 5,5% no último dia. A PePeCoin mudou de mãos por US$ 0,00000144 no momento desta publicação, com um valor de mercado de US$ 619 milhões. No entanto, o alt brilhou com picos de três dígitos durante o rali memecoin de junho. O PEPE aumentou cerca de 53% em seu chat mensal.

Novos tokens de meme dominando o espaço

O setor criptográfico de memes continua testemunhando novos projetos. Enquanto alguns membros da comunidade criticam novos lançamentos como Shib 2.o e PEPE 2.o como imitadores, eles chamaram a atenção dos investidores na semana passada.

O PEPE 2.o teve seu valor de mercado ganhando mais de US$ 50 milhões alguns dias após seu lançamento. Além disso, o novo projeto Wall Street Memes, idealizado pela equipe que lançou os renomados NFTs do Wall St Bulls, conquistou o mercado, arrecadando mais de US$ 13 milhões em uma semana.

O surgimento de novos concorrentes provavelmente desviou a atenção dos investidores dos ativos de tendência, como o PEPE. Isso é evidente, pois a maioria das moedas de meme vê seus volumes de negociação caindo abaixo dos números pré-bomba de junho.

Perspectivas do mercado criptográfico

Os preços das criptomoedas apresentaram movimentos de preços negativos na última semana, já que as expectativas de aumento das taxas do Fed arruinaram potencialmente os sentimentos do mercado. Isso levou a um impulso de venda ampliado em moedas de memes.

O Bitcoin caiu ligeiramente abaixo do suporte de US$ 30.000 durante a sessão de sexta-feira antes de se estabilizar acima da base significativa. A criptomoeda líder perdeu 0,25% no dia anterior, para US$ 30.223,88 no momento desta publicação.

O espaço altcoin continua seguindo as pegadas do Bitcoin, exibindo quedas em seus gráficos diários. Nesse contexto, a capitalização do mercado global de criptomoedas diminuiu 0,40% nas últimas 24 horas, para US$ 1,17 trilhão.