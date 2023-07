Dólar do Zimbábue está subindo em relação ao dólar: Perspectivas antes das eleições

O dólar do Zimbábue se fortaleceu em relação ao dólar americano nas últimas semanas, com os investidores visando as próximas eleições gerais. O USD para ZWL caiu para 5.425, o nível mais baixo desde 13 de junho deste ano. Ele atingiu o pico de mais de 7.143 em junho.

Eleições no Zimbábue à frente

Copy link to section

O dólar do Zimbábue foi uma das moedas com pior desempenho este ano. Ele caiu quase 100% com o agravamento das preocupações com a economia. Por um lado, os preços de algumas das principais exportações caíram este ano.

Ao mesmo tempo, muitas pessoas no Zimbábue se mudaram para a segurança do dólar americano depois de ver o poder de compra do ZWL cair drasticamente. Como resultado, a moeda local está sob intensa pressão de venda à medida que a escassez do dólar aumenta.

O próximo catalisador importante para o dólar do Zimbábue será a próxima eleição, marcada para 23 de agosto. Emmerson Mnangagwa, o titular, está competindo com outros dez candidatos.

Ele está competindo com o partido governante ZANU PF. Líder da oposição de longa data, Nelson Chamisa é seu maior oponente. Ele ganhou 44% na última eleição em 2018 e agora espera que a deterioração da economia leve mais jovens a votar nele.

Não há dados de votação viáveis por enquanto, embora a maioria dos analistas espere que seja uma luta acirrada. Muitos jovens poderiam optar por Chamisa, já que a economia vai mal. O dólar do Zimbábue está lentamente se tornando inútil, enquanto as quedas de energia se tornam comuns.

Perspectivas para o dólar do Zimbábue

Copy link to section

USD para ZIM dólar

O dólar do Zimbábue tem estado sob pressão nos últimos anos, com o enfraquecimento da demanda pela moeda. A moeda enfraqueceu mesmo com o mercado de ações em Harare tendo um dos melhores desempenhos deste ano. Seu índice primário saltou mais de 800% este ano, superando o índice mundial MSCI.

O desempenho robusto do mercado não atraiu investidores estrangeiros que temem a desvalorização cambial, os controles cambiais e a baixa liquidez.

Acredito que a atual força do dólar do Zimbábue não vai durar, especialmente com as eleições se aproximando. Embora a moeda possa subir se a oposição vencer, esses ganhos serão de curta duração, já que não é fácil recuperar a economia.

O Zimbabwe ainda tem uma inflação de três dígitos e a taxa de desemprego global subiu para mais de 20%. O número real, incluindo o subemprego, é assustadoramente superior aos números oficiais.

Portanto, suspeito que o dólar do Zimbábue retomará a tendência de baixa antes das próximas eleições, à medida que a fuga de capitais se intensifica. Se isso acontecer, o USD para ZWL provavelmente testará novamente a alta acumulada no ano de 7.143.