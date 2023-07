Marca de indicação geográfica impulsiona aumento no preço global do açafrão da Caxemira

Siga o Invezz no Telegram , Twitter e Google News para notícias de última hora >

O açafrão da Caxemira (conhecido popularmente como ‘kesar’ em grande parte da Índia) é sem dúvida uma das verdadeiras delícias da vida.

Inconfundíveis flores roxas escuras; o aroma inebriante de campos extensos e ensolarados; e o sabor encantador das cordas ricas e icônicas de cor dourada da safra colhida conferiram uma reputação sagrada ao kesar da Caxemira.

Cultivada a uma altitude de 1.600 m a 1.800 m acima do nível do mar, a especiaria foi profundamente entrelaçada com a Caxemira tradicional e muitos outros estilos de culinária indiana.

Desde a antiguidade, também tem sido amplamente utilizado por suas propriedades terapêuticas como antioxidante e anti-inflamatório.

Por mais tranquila que possa parecer a imagem de acres infinitos de ‘ouro vermelho’, o mercado global da especiaria mais valiosa do mundo tem se mostrado consideravelmente mais turbulento.

Competição internacional e a situação dos agricultores locais

Embora o sabor terroso, agridoce e sutil do kashmiri kesar tenha encontrado clientes adoradores nos Estados Unidos, Canadá e Europa, sua posição tem sido sitiada pelo ataque de produtos disfarçados como sendo do estado mais ao norte da Índia.

De acordo com um relatório de Sutanuka Ghosal, editor do The Economic Times, Irfan Kungwani, proprietário da Data Kesar confirmou,

O açafrão do Irã tem criado muitos problemas nos mercados globais de açafrão indiano. Estava sendo vendido como açafrão da Caxemira.

Como resultado, os agricultores indianos lutaram em uma batalha difícil contra um excesso esmagador de produtos da marca Caxemira, levando a preços de mercado artificialmente baixos.

Juntamente com outros fatores, como ‘estresses bióticos e abióticos’ e incompatibilidades de umidade, a taxa de benefício de baixo custo afetou as operações a montante, levando à queda da produtividade, um declínio contínuo na área plantada e outros efeitos colaterais indesejáveis.

Essa queda consistente na área de cultivo não é um fenômeno novo, com o governo da Índia observando que o cultivo de kesar diminuiu mais de um terço, de 5.707 hectares em 1996-97 para 3.785 hectares em 2010-11.

Fazendo um balanço da ameaça existencial representada à indústria, o governo da Índia e as autoridades públicas locais têm implementado medidas de apoio para proteger os agricultores e diferenciar a safra de ouro no cenário mundial.

Marca de indicação geográfica (IG)

No ano de 2020, surgiu um divisor de águas quando o governo central emitiu uma etiqueta de indicação geográfica para a colheita da Caxemira devido à sua reputação excepcional e características únicas.

A marca GI distinguiu os produtos de origem da Caxemira da concorrência e elevou sua visibilidade no cenário global.

Por sua vez, isso permitiu que agricultores e fornecedores buscassem uma remuneração mais alta.

Além disso, Ashraf Wani, da India Today, espera que essa medida acabe com a adulteração no mercado internacional.

Para apoiar ainda mais o setor, o primeiro Spice Park de alta tecnologia foi estabelecido em Jammu e no distrito de Pampore, na Caxemira, que oferecia testes científicos, classificação, embalagem e serviços de controle de qualidade.

Altaf Ajaz Andrabi, Diretor do Departamento de Agricultura da Caxemira, observou,

Desde a colheita de flores até o e-marketing, todas as instalações estão disponíveis neste parque sob o mesmo teto… A etiqueta GI também é outra vantagem.

No entanto, em 2022, devido à concorrência de produtos com rótulos incorretos, o kesar da Caxemira ainda estava lutando para se recuperar, alcançando cerca de ₹ 2 lakh (~ $ 2.421) por quilo.

A conversão USDINR usada é a partir do momento da escrita.

No entanto, os esforços contínuos dos formuladores de políticas, funcionários do governo e agricultores locais parecem agora estar valendo a pena.

Como era amplamente previsto, os mercados internacionais parecem valorizar muito o kesar autêntico da Caxemira, com os preços explodindo em 63% para ₹ 3,25 lakh (~ $ 3.933) por quilo em um único ano.

Ghosal acrescentou,

…a cultura da Caxemira é claramente vista como o artigo genuíno…a preparar um renascimento.

Além disso, observou o relatório, 10 gramas de açafrão da Caxemira renderiam o equivalente a 47 gramas de prata.

Qual é o próximo?

Nos próximos anos, as autoridades indianas pretendem expandir os volumes totais anuais colhidos das atuais 18 toneladas em aproximadamente 50%.

Com a introdução da etiqueta GI, a demanda por Kashmiri kesar teve um aumento significativo, enquanto a produtividade agrícola também melhorou tremendamente devido a novos investimentos, garantindo uma fonte inestimável de renda para os agricultores locais na Caxemira.