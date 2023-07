O Fed aumentará as taxas, dado o ganho de empregos privados mais fraco desde dezembro de 2020?

Siga o Invezz no Telegram , Twitter e Google News para notícias de última hora >

Na última sexta-feira, os dados do Non-Farm Payrolls (NFP) desapontaram os participantes do mercado. Como se viu, a economia dos EUA criou menos empregos do que os economistas esperavam em junho e, portanto, o dólar americano foi atingido.

Para ser mais preciso, os economistas esperavam 224 mil novos empregos em junho – o resultado foi de 208 mil.

Não tem muita diferença, certo? Mas como quase sempre é o caso, os detalhes importam mais do que o lançamento real.

Desta vez, os detalhes do relatório de junho mostraram um mercado de trabalho enfraquecido. Os dados de abril e maio foram revisados para baixo, no total, em 110k. Isso é muito, considerando como os mercados se moveram em relatórios anteriores e considerando o intervalo entre os aumentos das taxas de juros e a capacidade de resposta dos mercados financeiros.

Portanto, o atraso é um problema para um banco central com mandato duplo – estabilidade de preços e criação de empregos.

Se o mercado de trabalho, atrasado como está, mostra sinais de fraqueza, por que o Fed aumentaria os juros em julho? Talvez os dados de empregos privados preocupem os bancos centrais, pois em junho, apresentou os menores ganhos desde dezembro de 2020.

Dito isto, o Fed tem um trabalho difícil. Afinal, a economia dos EUA continua criando novos empregos, apesar do número crescente de economistas que esperam uma recessão.

Então o Fed pode aumentar as taxas em julho?

Improvável.

O relatório de inflação de quarta-feira é fundamental

Pode-se dizer que a parte de criação de empregos do Fed do mandato foi alcançada. Afinal, a resiliência do mercado de trabalho fala por si.

Mas o problema é que a taxa de desemprego é um indicador econômico atrasado. Portanto, pode ser que o mercado de trabalho não tenha tido tempo de reagir aos aumentos de juros do Fed.

O que dá ao Fed tempo para se concentrar na outra parte do mandato – a estabilidade de preços. Nesta quarta-feira, deve ser divulgado o relatório de inflação de junho.

Se a inflação continuar caindo, como sugerem outros dados, o Fed terá dificuldade em aumentar os juros em julho. Portanto, a tendência de baixa do dólar provavelmente será retomada nesta semana.