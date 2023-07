O preço do COMP salta à medida que o Compound DeFi TVL cai para mínimos de 2021

Compound, um peso pesado do DeFi, teve um bom desempenho nas últimas semanas, mesmo quando o valor total bloqueado (TVL) em seu ecossistema caiu. A COMP estava sendo negociada a US$ 60 na segunda-feira, bem acima da baixa do mês passado, de US$ 23,65.

Volume DeFi caindo

Compound é um dos maiores protocolos Ethereum DeFi do mundo. Tem um TVL de mais de $ 3 bilhões, tornando-se o oitavo maior player globalmente. É a segunda maior rede de empréstimos depois da AAVE.

COMP, seu token nativo, também é popular entre os investidores. Tem um valor de mercado de mais de US$ 463 milhões, tornando-se a 83ª maior criptomoeda do setor.

O token COMP saltou nas últimas semanas. Depois de cair na semana passada, o COMP se recuperou acentuadamente durante o fim de semana com o aumento do volume. Dados compilados pela CoinMarketCap mostram que o volume saltou para US$ 136 milhões nas últimas 24 horas, um aumento de 221%. O volume para capitalização de mercado é de 29,62%.

Esse desempenho aconteceu mesmo quando o valor bloqueado em seu ecossistema caiu. Dados da DeFi Llama mostram que o TVL saltou 21% em dólares nos últimos 30 dias. Esse aumento do dólar se deve principalmente ao forte desempenho das criptomoedas.

Em contraste, o TVL está em declínio constante em termos de ETH. Ele caiu para 1,76 milhão de ETH, o nível mais baixo desde março de 2021. Em seu pico, o Compound tinha mais de 4,6 milhões de ETH bloqueados em seu ecossistema.

Dados adicionais mostram que as taxas da Compound têm estado um pouco estáveis ultimamente. Eles têm uma média de menos de 50 ETH por dia, abaixo dos mais de 1k ETH durante seu pico.

Previsão de preço composto

O gráfico diário mostra que o preço COMP fez uma tendência de alta nas últimas semanas. Depois de atingir o pico de US$ 71,12 em junho, o token caiu ligeiramente para os atuais US$ 60. Ele permanece acima das médias móveis de 25 e 50 dias e alguns pontos abaixo do importante ponto de resistência em US$ 63,35.

Portanto, embora os fundamentos do Compound não sejam tão bons, os técnicos sugerem que o token pode continuar subindo nos próximos dias. Essa visão será confirmada se ultrapassar o nível de resistência principal em US$ 63,35. Uma queda abaixo do suporte em US$ 51,57 invalidará a visão otimista.

