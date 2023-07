Tom Lee explica como o S&P 500 pode reagir à impressão do CPI

provavelmente recuperará o declínio da semana passada após os dados da inflação na próxima quarta-feira, diz Tom Lee – o fundador da Fundstrat Global Advisors.

As expectativas de Lee para a impressão do CPI esta semana

Copy link to section

Lee espera que a leitura mensal do núcleo do CPI chegue a 0,2% ou mais. Em comparação, os economistas estão em 0,3%.

Se o núcleo da inflação que exclui custos de alimentos e energia realmente superar as expectativas, acrescentou, o índice de referência ganhará pelo menos 100 pontos.

Esta pode ser a primeira notícia realmente boa que o Fed pode apontar para dizer que é por isso que estamos diminuindo o ritmo. Isso fica fora do mercado e as ações podem subir.

Na semana passada, Lee elevou sua meta de final de ano para o mercado de ações para 4.825, o que significa uma alta de cerca de 10% a partir daqui (saiba mais).

O que mais poderia ajudar a recuperação das ações dos EUA?

Copy link to section

A fraqueza da semana passada também contribuiu para as expectativas de Lee de um ganho de curto prazo no S&P 500. Hoje, no “ Squawk Box ” da CNBC, ele disse:

Achamos que uma oportunidade tática estava surgindo, pois o mercado da semana passada foi vendido porque o relatório de empregos era muito forte. Portanto, os investidores temem que o Fed suba por mais tempo e estão pessimistas nesta semana.

Lee prevê um declínio no rendimento do Tesouro de 2 anos, que recentemente atingiu uma alta de 16 anos. Ele também observou que, exceto no setor de energia, as empresas do S&P 500 também estão retendo seus lucros.

O chefe de pesquisa da Fundstrat está convencido de que a leitura do núcleo pode continuar caindo 0,2% nos próximos meses.

Este artigo foi traduzido do inglês com a ajuda de ferramentas de IA, tendo sido depois revisto e editado por um tradutor local.