Algofi será encerrado em meio a atividades desbotadas na blockchain da Algorand (ALGO)

A principal plataforma de finanças descentralizadas (DeFi) na Algorand, Algofi, suspenderá seus serviços à medida que a blockchain da Algorand sofre deterioração da atividade.

⚡ NEWS: Algofi, a leading DeFi protocol, announces shutdown due to decreased activity on Algorand blockchain, leading to concerns. #DeFi #Algofi #Algorand — Codex  (@CodexTrader) July 11, 2023

Sua última postagem no blog indicou que o protocolo lançará o modo somente retirada em breve. Além disso, indicou que a Algofi encontrou desafios para garantir altos padrões.

“.. ocorreu uma confluência de eventos que não torna mais a construção e manutenção da plataforma Algofi com os mais altos padrões um caminho viável para nossa empresa.”

A Algofi oferece serviços de negociação, empréstimo e empréstimo na blockchain da camada 1 da Algorand. O protocolo foi lançado durante o pico anterior do mercado de criptomoedas, prometendo melhorar a infraestrutura DeFi existente. Foi quando a ALGO foi negociada a US$ 1,85 antes de um prolongado inverno de criptomoedas que viu a altcoin explorar os mínimos de US$ 0,09 no mês passado.

A moeda nativa da Algorand mudou de mãos a US$ 0,1094 durante esta publicação, perdendo cerca de 0,85% no último dia.

luta de Algorand

De fato, a Algorand perdeu o entusiasmo que desfrutava no mercado DeFi. Além do inverno cripto prolongado, as últimas restrições da Comissão de Valores Mobiliários dos Estados Unidos arruinaram o sentimento pelo token.

A SEC atacou várias criptomoedas durante a recente onda de regulamentação, citando violações da lei de valores mobiliários. Enquanto isso, isso desencadeou a exclusão das principais plataformas de negociação. Por exemplo, o eToro excluiu alts que falharam em satisfazer o regulador, incluindo Algorand (leia mais aqui).

Declined ALGO TVL

Os dados do DeFiLlama mostram que o valor total bloqueado da Algorand registrou quedas acentuadas, caindo de US$ 200 milhões em fevereiro para valores atuais de US$ 58,94 milhões.

Embora o TVL da Algofi tenha caído cerca de 10% após o anúncio, o protocolo DeFi ainda representa cerca de 55% do valor da Algorand.