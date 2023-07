DOJ dos EUA movimenta Bitcoin (BTC) vinculado ao Silk Road no valor de mais de US$ 300 milhões

Os dados do explorador de blocos indicam que duas carteiras (pertencentes ao Departamento de Justiça e conectadas à apreensão de criptomoedas do Silk Road) movimentaram Bitcoin no valor de aproximadamente US$ 301 milhões (9.825 BTCs) em três transações diferentes no início de hoje (12 de julho de 2023).

The U.S. government has moved over $300M worth of Bitcoin linked to the Silk Road seizure. The move involved 9,825 Bitcoin in three separate transactions. This comes after the government sold 9,861 Bitcoin for $216M in March.#btc #cryptocurrency #SilkRoad #blockchain — Crypto Insights (@ahmedzein12) July 12, 2023

O desenvolvimento chamou a atenção do mercado, pois os preços do Bitcoin caíram após eventos semelhantes. O mercado cripto caiu em março depois que a mesma carteira movimentou Bitcoin conectado ao Silk Road no valor de US$ 1 bilhão.

O governo continua a vender os 50.000 BTC que apreendeu depois de prender James Zhong em novembro. Zhong supostamente manipulou transações no mercado darknet do Silk Road em 2012. Em março, o DoJ vendeu 9.861 BTC por US$ 216 milhões.

Investigação da Rota da Seda

Copy link to section

A última transferência ocorre enquanto os legisladores continuam a investigar o escândalo do Silk Road. Enquanto isso, o governo planejava liquidar os ativos apreendidos para evitar possíveis interrupções na indústria cripto.

Vamos esperar para ver se essas transações podem render novas evidências ou pistas para as autoridades.

Perspectivas de preço do bitcoin

Copy link to section

Os preços das criptomoedas continuam imprimindo movimentos laterais. Enquanto isso, o Bitcoin caiu para US$ 30.480 após as transações. Isso catalisou ações pessimistas no espaço altcoin, com a capitalização do mercado cripto global refletindo uma queda de 0,17% em 24 horas, para US$ 0,1,19 trilhão.