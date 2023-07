Previsão do preço do ouro após alta de 4,93% na primeira metade do ano

Siga o Invezz no Telegram , Twitter e Google News para notícias de última hora >

A primeira metade do ano comercial ficou para trás e as commodities tiveram um desempenho inferior. Apenas dois registraram retorno positivo no período – ouro e lítio.

O lítio ganhou 10,81% devido à forte demanda por veículos elétricos. É um componente chave para baterias EV, e a forte demanda elevou o preço.

O ouro é a outra mercadoria que apresentou um retorno positivo nos primeiros seis meses do ano. Ele ganhou 4,93% no período, e os traders questionam o que vem a seguir?

Dados recentes do PMI apontam para uma possível recessão econômica

Os dados do PMI nos Estados Unidos sugerem que a maior economia do mundo pode entrar em território de recessão. De fato, até o Federal Reserve considera possível que uma recessão leve seja o preço a pagar para reduzir a inflação.

Além disso, os dados do PMI global, um indicador econômico prospectivo para commodities, caíram para 48,8 em junho, após 49,6 em maio.

Isso pode ser uma boa notícia para os investidores de ouro porque, historicamente, o ouro teve um bom desempenho durante os períodos de recessão.

$ 2.000 é um nível fundamental

O ouro falhou em manter acima de $ 2.000 por três vezes consecutivas. Ele encontrou resistência na área de $ 2.080, pois os vendedores empurraram o preço para baixo.

No entanto, o viés de alta permanece enquanto o preço se mantiver acima da máxima inferior anterior. Dessa forma, podemos falar sobre uma quebra de baixa apenas em um fechamento diário abaixo de US$ 1.800.

Pode-se também falar sobre um padrão de topo triplo, dadas as três vezes em que o mercado falhou em $ 2.080. Se for esse o caso, um fechamento abaixo de US$ 1.800 deve desencadear mais vendas e o mercado pode cair abaixo das mínimas de 2022.