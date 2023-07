O Fed aumentará as taxas em julho, apesar da desaceleração da inflação nos EUA mais do que o previsto?

Os participantes do mercado financeiro esperaram pela divulgação do relatório de inflação de junho nos Estados Unidos para se posicionarem para a próxima decisão do Federal Reserve. Eles não ficaram desapontados, pois o relatório do CPI mostrou que a inflação nos Estados Unidos desacelerou mais do que o previsto.

A taxa de inflação nos Estados Unidos registra doze quedas consecutivas. Desde junho de 2022, quando estava em 9,1%, caiu para 3,0% um ano depois.

Desinflação, no entanto, não significa que a inflação esteja sob controle. A definição econômica diz que um processo desinflacionário é caracterizado pela taxa de inflação subindo em um ritmo mais lento.

Mas a chave aqui é que ainda está aumentando. Além disso, permanece bem acima da meta de 2% do Fed.

Portanto, apesar da pausa em junho e do relatório de inflação encorajador divulgado ontem, o Fed ainda deve aumentar a taxa básica de juros em julho.

Por que o Fed aumentaria as taxas em julho?

A nova desaceleração da taxa de inflação e o primeiro relatório de empregos perdidos em quinze anos não são suficientes para impedir o Fed de aumentar as taxas em julho. Há pelo menos três razões pelas quais é muito provável que o Fed realize outro aumento de juros.

Em primeiro lugar, as condições do mercado de trabalho não se deterioraram drasticamente. Apesar do relatório de empregos ter perdido as estimativas, foi bastante forte para este período do ciclo.

Em segundo lugar, o mercado imobiliário é resiliente. Por exemplo, os preços das casas permaneceram resilientes e os estoques permaneceram baixos.

Finalmente, as condições financeiras dos EUA melhoraram, dando ao Fed luz verde para outro aumento de juros.

Será este o último aumento de juros no ciclo?

O Fed ainda pode entregar um aumento de taxa e ser dovish. Se sugerir que a taxa terminal é alcançada com o aumento da taxa de julho, o mercado se concentrará mais nisso do que no aumento real da taxa.

Em suma, espere alguns movimentos interessantes do mercado até a decisão de julho. O Fed pode querer permanecer hawkish para ancorar ainda mais as expectativas de inflação.

