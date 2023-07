O preço das ações do Yes Bank é uma compra antes dos resultados trimestrais?

O preço das ações do Yes Bank (NSE: YESBANK) apresentou uma forte recuperação nos últimos meses, à medida que os investidores compram a queda das ações. A ação saltou para ₹ 18 esta semana, o nível mais alto desde 3 de março deste ano. Ao todo, as ações do banco indiano de média capitalização saltaram mais de 20% em relação ao ponto mais baixo deste ano.

Sim Continuação da recuperação do banco

O Yes Bank está implementando uma estratégia de recuperação depois que a empresa esteve à beira do colapso em 2020. O banco vendeu suas dívidas mais tóxicas para a JC Flowers, uma importante empresa de private equity.

Além disso, o Yes Bank levantou capital adicional do Carlyle Group e da Advent, duas das maiores empresas de private equity. As duas empresas de PE são agora alguns dos maiores acionistas da empresa.

A estratégia de reviravolta continuou no mês passado, quando o Yes Bank anunciou que levantaria US$ 305 milhões com a venda de títulos de dívida. A empresa espera usar esses recursos para aumentar seu balanço e continuar crescendo.

A estratégia de reviravolta do Yes Bank levará um tempo para ser concluída, conforme mostraram os resultados mais recentes. O relatório mostrou que o lucro líquido do Yes Bank caiu de 367,46 crore para ₹202,4 crore no último trimestre. A empresa atribuiu o fraco desempenho a maiores provisões para empréstimos.

Analistas e investidores estão mais otimistas sobre os grandes bancos indianos em comparação com instituições de pequena capitalização como o Yes Bank. Isso explica por que o Yes Bank teve um desempenho inferior a suas contrapartes bancárias de grande capitalização, como ICICI, HDFC e State Bank of India (SBI).

Sim Ações de bancos vs grandes bancos

Olhando para o futuro, o YES Bank publicará os últimos resultados em 20 de julho. Antes disso, o foco será em bancos americanos como JP Morgan, Citigroup e Wells Fargo.

Sim Previsão do preço das ações do banco

SIM gráfico por TradingView

O gráfico diário mostra que o preço das ações do Yes Bank fez uma forte tendência de alta nos últimos meses. Ele saltou mais de 20% em relação ao nível mais baixo deste ano. As ações formaram um canal ascendente mostrado em verde.

A ação moveu-se acima das médias móveis de 25 e 50 dias. Ele também se moveu para o lado superior do canal ascendente mostrado em verde. O MACD está em forte tendência de alta desde fevereiro deste ano.

Portanto, o estoque provavelmente continuará subindo à medida que os compradores visam o nível de resistência principal em $$ 18,50, o ponto mais alto em março. O cenário alternativo é onde as ações caem para o lado inferior do canal em ₹ 16.