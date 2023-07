Previsão de USD/JPY: É seguro comprar na queda?

A taxa de câmbio USD/JPY está a caminho do pior desempenho semanal desde janeiro, com o índice do dólar americano (DXY) continuando a cair. O par caiu nos últimos seis dias consecutivos e agora está sendo negociado no nível mais baixo desde 24 de maio. Ao todo, o par caiu mais de 4,5% em relação ao seu nível mais alto este ano.

Deslizamentos de índice DXY

O preço do USD/JPY continuou recuando após uma série de números econômicos fracos dos EUA. Na sexta-feira, os números econômicos revelaram que o mercado de trabalho estava amolecendo. A economia criou mais de 209 mil empregos durante o mês, abaixo da estimativa média de 230 mil.

Outro relatório publicado na quarta-feira revelou que a inflação do país estava em tendência de queda. O índice de preços ao consumidor (CPI) cheio caiu de 4,1% em maio para 3,0% em junho. Se essa tendência continuar, isso significa que o CPI principal cairá para a meta do Fed de 2,0% nos próximos meses.

O risco para o Fed é que a inflação nos EUA possa cair abaixo de zero no início deste ano. Tal movimento provavelmente fará com que o banco desfaça alguns dos recentes aumentos de juros em uma tentativa de estimular a inflação e impulsionar o crescimento econômico.

A maioria dos analistas agora espera que o Fed aumente as taxas de juros em 0,25% este mês, seguido por uma pausa prolongada.

Olhando para o futuro, o próximo catalisador importante para o preço do USD/JPY serão as decisões do BoJ e do Fed sobre as taxas de juros deste mês. O Fed concluirá sua reunião em 26 de julho, seguida da reunião do BoJ em 28 de julho.

Suspeito que o BoJ deixará as taxas de juros inalteradas e manterá um tom dovish, já que a inflação no país também está caindo. Em nota, analistas do ING disseram:

“Em resumo, então, esse movimento do USD/JPY parece impulsionado pelo setor privado e não pelo setor público (ou seja, sem intervenção) e algo como 138,25 parece uma meta de curto prazo para o USD/JPY.”

Previsão USD/JPY

A taxa de câmbio de USD para JPY tem estado em uma forte tendência de baixa nas últimas semanas. Ele conseguiu se mover abaixo do canal ascendente mostrado em verde. Além disso, moveu-se abaixo das médias móveis de 25 e 50 dias.

Mais importante ainda, o par testou novamente o importante nível de suporte em 137,80, o nível mais alto em 8 de março. O Índice de Força Relativa (RSI) aproximou-se do nível de sobrevenda. Portanto, suspeito que o sell-off começará a moderar e testar novamente o lado inferior do canal.

Este artigo foi traduzido do inglês com a ajuda de ferramentas de IA, tendo sido depois revisto e editado por um tradutor local.