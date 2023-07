USD/CNH: Conspiração do renminbi engrossa com queda nas exportações da China

O renminbi da China ficou sob intensa pressão na quinta-feira, depois que a China publicou números comerciais extremamente fracos. A taxa de câmbio USD/CNH subiu ligeiramente para 7,18, superior à baixa desta semana de 7,16. Ao todo, o par caiu mais de 1,58% desde o ponto mais alto deste ano.

Comércio da China está caindo

Os dados econômicos da China estão mostrando sinais de extrema fraqueza. No início desta semana, dados da agência de estatísticas do país revelaram que a inflação plena subiu 0% em junho, o menor aumento em meses. Agora há riscos de que a China sofra uma deflação nos próximos meses.

Os números comerciais observados de perto também ficaram aquém das expectativas. Segundo a agência de estatísticas, as exportações do país caíram 12,4% em julho, enquanto as importações caíram 6,8%. Esses números foram mais fracos do que os relatados no mês anterior. O superávit comercial da China saltou de US$ 65 bilhões em maio para US$ 70 bilhões em junho, com a queda das importações.

Portanto, há uma probabilidade de que a recuperação econômica chinesa seja pior do que o esperado. Como escrevi aqui , Pequim colocou uma meta de crescimento do PIB de 5% este ano. Ao mesmo tempo, analistas de empresas como Goldman Sachs, HSBC e JP Morgan recentemente rebaixaram suas estimativas.

Outros indicadores apontam para mais fraqueza chinesa. Por exemplo, os preços das principais commodities mudaram de lado nos últimos meses. O petróleo bruto Brent está preso abaixo de US$ 80, enquanto o cobre permanece sob pressão este ano.

A desaceleração da China está afetando outros países. Os custos de transporte marítimo da China caíram, afetando a inflação em países como os Estados Unidos. Dados publicados na quarta-feira revelaram que a inflação americana caiu para 3% em junho.

O impacto da desaceleração da China é que Pequim pode ser forçada a implementar mais estímulos este ano. Não está claro como será esse estímulo.

Análise técnica USD/CNH

A taxa de câmbio USD/CNH tem estado em uma forte tendência de alta nos últimos meses. Este rali o viu saltar para uma alta de 7,2898 na semana passada. O par agora recuou recentemente e caiu para 7,17. Essa queda continuou após os dados encorajadores da inflação nos EUA.

No gráfico diário, o par ainda está acima da média móvel de 50 dias. O Índice de Força Relativa (RSI) caiu de 75 para menos de 50, enquanto o Oscilador Estocástico caiu para o nível de sobrevenda.

Portanto, a taxa de câmbio de USD para CNH provavelmente retomará a tendência de alta e testará novamente o importante nível de resistência em 7,376.