Você ama trading ou alcançou sucesso ao se envolver nessa atividade habilidosa? É possível que você tenha dedicado muito tempo para dominar essa habilidade. Mas pense na influência que uma plataforma que permite que você se torne um trader bem-sucedido pode ter em sua jornada de trading. A AltSignals tem gerado sinais de trading desde sua criação em 2017, com taxas de precisão média de 64%. A plataforma está agora expandindo e incorporará IA para aumentar a qualidade dos sinais. Desde o lançamento da pré-venda do token $ASI, que alimentará a plataforma de IA, os investidores compraram mais de US$ 1,171 milhão em tokens.

Compreendendo a AltSignals e seu serviço de trading com IA

AltSignals é um serviço de sinal de negociação baseado no Reino Unido que gera sinais de negociação de qualidade em forex, cripto e mercados de ações. A empresa utiliza o indicador comprovado AltAlgo™ para gerar sinais de qualidade que fizeram com que o número de membros aumentasse para mais de 52.000 traders no Telegram. A AltSignals gerou mais de 3.782 sinais, arrecadando incríveis US$ 2,2 milhões em receitas de trading.

Devido ao seu sucesso, os traders experientes e profissionais da AltSignals desejam explorar a IA. Esta é uma nova área que está se tornando popular no mundo do trading. A IA auxilia na análise preditiva, reunindo rapidamente dados de diferentes fontes para permitir que os traders gerem sinais de qualidade.

O serviço de trading com IA da AltSignals será impulsionado pela tecnologia blockchain, com a empresa lançando uma nova plataforma chamada ActualizeAI. Para usufruir de seus benefícios, incluindo sinais de trading, é necessário se tornar um membro do ActualizeAI. Os investidores comprarão o token $ASI e se juntarão à tendência da IA no trading.

Quais são os benefícios de investir no ActualizeAI?

Investir em ActualizeAI significa assumir uma posição em $ASI. O token tem um grande potencial para explodir em valor, pois alimenta um serviço de sinal de negociação já bem-sucedido. Com o blockchain, a AltSignals ficará disponível para mais investidores. Isso significa que o valor do $ASI pode subir, gerando retornos para seus detentores.

Além das especulações, o token $ASI entrega valor por meio de sinais de trading. É como se apoiar nos soldados de um gigante, onde os investidores recebem sinais de uma equipe qualificada da AltSignals para potencializar seus retornos no trading. Além disso, existem torneios e competições de trading onde os membros aprendem, aprimoram suas habilidades e são recompensados com o token $ASI.

A AltSignals também quer tornar sua plataforma governada pelo usuário. Os investidores usarão seus tokens para votar na governança e ditar a direção da plataforma. No futuro, os investidores terão acesso a outros produtos baseados em IA e pré-vendas exclusivas.

AltSignals é um bom investimento a longo prazo

Apenas poucos projetos se destacam ao considerar opções para investimentos de longo prazo. Um dos critérios para determinar se um ativo é digno de ser mantido a longo prazo é o potencial de ganhos e a capacidade de entregar valor ano após ano.

Olhando para a AltSignals, o projeto gerou valor por meia década. Além disso, o mundo do trading está melhorando diariamente, com mais instrumentos adicionados. Isso significa que a AltSignals só pode melhorar na entrega de valor a longo prazo.

Pelas duas razões acima, a AltSignals pode ser adequado para investimentos de longo prazo. O poder do serviço valioso, o blockchain e o aplicativo de IA permitirão que a AltSignals cresça.

Quão atraente é $ASI agora?

Os tokens recém-lançados têm grande potencial, com preços subindo até 10 vezes meses após o lançamento. $ASI se enquadra nessa categoria, pois seu valor ainda não foi explorado.

A atratividade do token $ASI também é destacada pelo seu baixo valor de mercado. O token ainda está em pré-venda, e seu preço é muito baixo. Os preços das criptomoedas tendem a subir rapidamente quando os ativos são listados em exchanges. Portanto, o $ASI pode ser atrativo para investidores que desejam acumulá-lo antes que seu valor aumente na listagem.