USD/MXN: Peso está fazendo algo que não fazia há décadas

O peso mexicano continuou brilhando este ano, enquanto seu grande retorno continua. O preço USD/MXN caiu para o nível mais baixo desde 2015, o que significa que caiu mais de 30% em relação ao seu nível mais alto em 2020. Mais importante, o peso subiu nos últimos sete meses consecutivos pela primeira vez em décadas.

Rali do peso mexicano continua

O peso mexicano foi uma das moedas com melhor desempenho este ano. Essa força continuou este mês depois que os EUA publicaram empregos fracos e inflação. Na sexta-feira, os dados mostraram que a economia dos EUA criou mais de 209 mil empregos em junho, abaixo da estimativa média de 230 mil.

O relatório de empregos mostrou que o mercado de trabalho, embora forte, começou a amolecer nos últimos meses. Outro relatório revelou que o índice de preços ao consumidor (CPI) dos EUA continuou caindo no mês passado.

O CPI principal caiu para 3,0%, enquanto o núcleo do CPI que exclui os produtos voláteis de alimentos e energia caiu para 4,8%. Portanto, minha modelagem mostra que a principal inflação passará para a meta do Fed de 2,0% até dezembro. Todos esses números ajudaram a empurrar o índice do dólar americano (DXY) para menos de US$ 100.

O par USD/MXN também caiu por causa das ações do banco central do México. Banxico tem sido altamente hawkish nos últimos meses. Começou a aumentar as taxas de juros em junho de 2021, quando aumentou as taxas em 0,25%.

Desde então, o banco aumentou as taxas de 4,25% para os atuais 11,25%. Ele deixou as taxas de juros inalteradas neste nível nos últimos três meses consecutivos e os analistas acreditam que o banco começará a cortá-las ainda este ano.

O forte peso mexicano ajudou a moderar a inflação do país. Dados publicados na semana passada mostraram que a inflação plena caiu para 5% em junho.

Previsão USD/MXN

Gráfico USD/MXN por TradingView

O gráfico mensal mostra que a taxa de câmbio de USD para MXN está em forte queda livre desde 2020. Agora caiu nos últimos sete meses. Em junho, o par moveu-se abaixo do importante nível de suporte em 17,44, o nível mais baixo em 3 de julho.

O preço de USD.MXN moveu-se abaixo das médias móveis de 50 e 100 dias, enquanto o Índice de Força Relativa (RSI) caiu. Portanto, o caminho de menor resistência para o par é menor, com o próximo nível a ser observado em 16.