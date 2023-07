Quando se trata de moedas memes, poucas podem afirmar ter a empolgação que atualmente cerca o novo token meme baseado em cães, Shiba Memu (SHMU). Em um ano em que a mememania passou por uma grande mudança de popularidade, os sucessos estrondosos de Pepe, Floki Inu e Doge Killer foram marcantes.

No entanto, nenhum deles pode se orgulhar da genialidade que o Shiba Memu possui – que é a integração de blockchain e inteligência artificial (IA) para ultrapassar os limites do que é possível em sua estratégia de marketing. Será que isso pode fazer com que o novo token criptográfico derrube os líderes de memes atuais e se torne o principal token baseado em cães?

A natureza explosiva de sua pré-venda de tokens sugere que os investidores podem estar convencidos disso. Verifique o seu progresso aqui.

Meme coins é um mercado em expansão

Atualmente, as criptomoedas estão alimentando um saudável sentimento de alta, graças ao otimismo injetado no mercado pela BlackRock e vários outros gestores de ativos de Wall Street. A frente regulatória continua sendo uma nuvem cinzenta no horizonte, e isso é algo de que os investidores estão cientes. No entanto, o sentimento geral agora é que um novo ciclo de alta está surgindo no horizonte.

Em meio a essa perspectiva, está o fato de que uma das maiores tendências do ano em cripto foram as moedas de meme. Na verdade, o mercado de memes que era praticamente de US$ 0 em 2020 agora é uma indústria em expansão de US$ 20 bilhões – com espaço para ainda mais crescimento.

Globalmente, a inteligência artificial está revolucionando tudo, com gigantes da tecnologia como Google e Microsoft fazendo grandes apostas em seu potencial para impulsionar ainda mais o interesse, não apenas no setor mainstream, mas também no mercado de criptomoedas.

Shiba Memu está procurando levar esse espaço a um novo nível por meio de sua abordagem única que combina IA e blockchain. A potência de marketing que está construindo é ostensivamente diferente de qualquer outra imaginada em cripto antes.

O que é Shiba Memu?

O Shiba Menu é um novo token de meme criptográfico alimentado por inteligência artificial, que o whitepaper descreve como uma tecnologia que dá à plataforma a genialidade de marketing de 100 agências. Em resumo, o Shiba Memu está criando uma máquina de marketing auto-suficiente que utilizará blockchain e IA para fornecer visibilidade viral para o token nativo SHMU.

Essa é uma estratégia que pode beneficiar o valor do token e fazer com que o Shiba Memu supere os concorrentes, tornando-se um dos projetos de memes com potencial de investimento a longo prazo.

Abordagem única de Shiba Memu

Imagine uma rede criptográfica capaz de redigir seus próprios comunicados de imprensa e de se entregar ao mundo com precisão de um franco-atirador, por meio de postagens em redes sociais e outros fóruns. Isso é o que essa nova moeda meme promete.

Ao contrário das moedas de memes rivais que se beneficiam de ciclos de hype de curto prazo, Shiba Memu tem como alvo o apelo de longo prazo. O whitepaper prevê o uso de recursos de aprendizado de máquina e processamento de linguagem natural (NLP) para ficar à frente do jogo. De acordo com os detalhes em seu site, isso incluirá reimaginar suas estratégias de marketing e incorporar feedback da comunidade por meio do painel de IA.

A abordagem interativa também fará com que os detentores de SHMU ganhem tokens sempre que o sistema alimentado por IA adotar uma de suas propostas de melhoria.

Qual é o preço de pré-venda de Shiba Memu?

A pré-venda de Shiba Memu é um evento de 8 semanas de duração, com término em aberto, que venderá 85% do total de 1 bilhão de tokens SHMU. A venda recentemente lançada tem causado um grande impacto na indústria, com investidores iniciais adquirindo mais de 25 milhões de tokens, no valor de mais de $478.000, em menos de uma semana.

Os investidores que procuram se posicionar agora participando da pré-venda têm a oportunidade de comprar SHMU com grandes descontos. Ao contrário de outros eventos de pré-venda, onde os preços aumentam após cada etapa, o preço do Shiba Memu aumentará diariamente às 18:00 GMT.

Atualmente, o SHMU custa $ 0,0127 e continuará dobrando todos os dias no horário indicado durante a pré-venda até atingir $ 0,0244. O aumento diário é fixado em US$ 0,000225.

Observe que você pode comprar SHMU com ETH, BNB, USDT e BUSD.

Shiba Memu pode superar os atuais líderes de moedas de memes?

Se as condições do mercado se alinharem e o sucesso do meme criptográfico se mantiver em meio às estratégias de marketing potencialmente definidoras da indústria de Shiba Memu, é possível que o SHMU suba. Pode superar nomes como Pepe, Shiba Inu e Dogecoin? Sim.

O cenário dos sonhos é se o valor do SHMU disparar quando o token entrar em operação nas exchanges após o término da pré-venda de 8 semanas.

Outro impulso pode ser o desenvolvimento e entrega do painel Shiba Memu AI – visto como um fator chave na estratégia de marketing. De acordo com o roteiro, o SHMU deve ser listado em suas primeiras grandes exchanges no terceiro trimestre de 2023, enquanto o tão esperado painel de IA será lançado no início de 2024.

No entanto, os investidores devem observar que a criptografia permanece amplamente especulativa e vários fatores podem alterar as condições do mercado e eliminar os ganhos. Ser inteligente como investidor é uma característica que não pode ser enfatizada o suficiente.

Saiba mais sobre o token Shiba Memu no whitepaper e na página de pré-venda.