A pré-venda do novo Shiba Memu, uma nova moeda de meme alimentada por inteligência artificial (IA), está ganhando força a cada dia em meio a um sentimento positivo do mercado de moedas de meme liderado por Doge Killer (LEASH), que subiu 36% na última semana.

O mercado das moedas meme explodiu, com sua capitalização de mercado crescendo de zero no início de 2020 para mais de 20 bilhões de dólares no início de 2022. A principal razão por trás dessa explosão exponencial é o aumento do número de projetos de moedas meme que conseguiram atrair muita publicidade e entusiasmo.

O que é Doge Killer?

Doge Killer (LEASH) é uma das muitas moedas de meme com tema de cachorro. O token foi lançado para competir com o Dogecoin (DOGE), que conquistou o mercado de criptomoedas em 2021.

O LEASH faz parte do ecossistema Shiba Inu (SHIB) junto com outra criptomoeda chamada Bone ShibaSwap (BONE). O Doge Killer (LEASH) concretizou o apelido “Dogecoin Killer” do Shiba Inu e até hoje mantém esse slogan por meio de sua comunidade em crescimento e de uma enorme alta de preço, que levou seu valor a ultrapassar US$ 417, muito acima de qualquer outra moeda meme.

Doge Killer (LEASH) previsão de preço

Embora o preço do Doge Killer tenha caído 9,6% hoje, a moeda do meme esteve em uma tendência de alta muito forte nos últimos sete dias, que viu seu preço subir acima de US$ 410.

A maioria dos indicadores técnicos, incluindo as médias móveis exponenciais (EMA), apontam para uma tendência de alta do LEASH pelo menos nos próximos dias.

No entanto, o LEASH precisa ficar acima do nível de US$ 388,85 para ter uma chance em seu primeiro grande nível de resistência de US$ 454,57. Se subir acima de US$ 454,57 e sustentar uma alta significativa de preço, poderá testar o próximo nível de resistência importante em US$ 524,66 e até mesmo ter uma chance de US$ 618,57.

No entanto, se o preço do Doge Killer cair abaixo de US$ 388,85, ele poderá cair para o segundo maior nível de suporte em US$ 295,19.

De acordo com a análise de mercado, o índice de força relativa de 14 dias (RSI) do LEASH está atualmente em 68,33, indicando condições naturais no mercado sem sobrevenda ou sobrecompra. Da mesma forma, o índice de força relativa (RSI) do gráfico semanal está em 44,77, também indicando condições naturais no mercado.

O que é Shiba Memu?

Shiba Memu (SHMU) é uma moeda de meme que visa capitalizar tanto o hype do mercado em torno da inteligência artificial (IA) quanto a atual febre de moedas de meme.

Shiba Memu usa um software baseado em IA para criar seu próprio PR, promover-se em fóruns relevantes e aprender com técnicas de marketing bem-sucedidas. A moeda Shiba Memu se desenvolverá com o tempo, tornando-se progressivamente mais inteligente e potente à medida que avança para dominar o mercado de criptomoedas.

Ao combinar as duas tecnologias (blockchain e IA), o Shiba Memu se posiciona em um nível superior em comparação com outras moedas de memes com o tema Shiba. Além disso, sua autossuficiência e total transparência oferecem aos investidores um potencial especial ao utilizar a IA para melhorar suas capacidades de marketing.

Pré-venda de Shiba Memu

Shiba Memu está atualmente em fase de desenvolvimento aguardando o lançamento de sua rede principal no primeiro trimestre de 2024. A equipe por trás do projeto já lançou o token Shiba Memu nas blockchains Ethereum e Binance Smart Chain (BSC).

A equipe agora está realizando uma pré-venda para o token nativo, SHMU, que recebeu 85% do fornecimento total de tokens SHMU.

Além disso, concluindo a pré-venda do token Shiba Memu, a equipe também pretende ter o token listado em uma exchange descentralizada e lançar um programa de staking para incentivar a participação e o engajamento da comunidade até o final do terceiro trimestre de 2023.

O valor SHMU é definido para dobrar de preço durante a pré-venda. Começou em $ 0,011125 e espera-se que termine em $ 0,0244. Até o momento, um SHMU estava custando $ 0,012475, com uma mudança de preço definida para ocorrer nas próximas 10 horas.