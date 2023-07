A China se tornou uma das primeiras nações a regulamentar a tecnologia que impulsiona serviços conhecidos como o ChatGPT, tendo publicado novos regulamentos para a inteligência artificial generativa (IA). Isso se seguiu ao anúncio de Elon Musk na quarta-feira sobre a estreia da xAI, uma nova empresa de IA que se concentrará em entender a “verdadeira natureza do universo”.

O principal órgão de vigilância da Internet na China, a Administração do Ciberespaço da China, divulgou um conjunto de regras atualizadas na quinta-feira para regular o mercado em expansão que chamou a atenção do mundo inteiro. Os regulamentos entrarão em vigor em 15 de agosto, bem a tempo de regulamentar os muitos projetos futuros de IA, como o ecossistema ActualizeAI da AltSignlas.

“Medidas provisórias” de inteligência artificial da China

A versão publicada, que está sendo chamada de “medidas provisórias”, parece ter afrouxado várias disposições anunciadas anteriormente em comparação com um anteprojeto divulgado em abril. Isso sugere que Pequim vê uma oportunidade na indústria em desenvolvimento, à medida que o país busca reativar o crescimento econômico para criar empregos.

Na semana passada, o gigante fintech Ant Group foi multada em pouco menos de US$ 1 bilhão pelos reguladores chineses. No entanto, parece que pode ser o último gigante chinês a enfrentar toda a força dos reguladores sobre IA. Um grande número de gigantes tecnológicos chineses, incluindo Alibaba Group Holding Ltd (NYSE: BABA), Baidu Inc (NASDAQ: BIDU) e JD.COM (NASDAQ: JD) estão atualmente trabalhando para lançar seus próprios chatbots de IA.

Inicialmente, os regulamentos se aplicarão apenas aos serviços oferecidos ao público em geral na China. As isenções se aplicam a tecnologias criadas em instituições de pesquisa ou destinadas a usuários no exterior. A nova lei eliminou multas de até 100.000 yuans (US$ 14.027) por violações.

No entanto, os provedores de serviços de IA generativa serão obrigados a realizar análises de segurança e registrar seus algoritmos com o governo se seus serviços forem capazes de influenciar a opinião pública ou puderem “mobilizar” o público.

Empresa xAI de Elon Musk

Ao mesmo tempo, Elon Musk, fundador e CEO da Tesla, SpaceX e Twitter, anunciou o lançamento do xAI com o objetivo de “entender a verdadeira natureza do universo”. Na sexta-feira, Musk e sua equipe forneceram mais detalhes em um bate-papo ao vivo no Twitter Spaces sobre o negócio.

Os membros da equipe do xAI trabalharam em projetos como o AlphaCode da DeepMind e os chatbots GPT-3.5 e GPT-4 da OpenAI. Eles são ex-funcionários da DeepMind, OpenAI, Google Research, Microsoft Research, Twitter e Tesla Inc (NASDAQ: TSLA).

O xAI de Musk competirá com os principais chatbots de IA, como ChatGPT, Bard e Claude, empresas como OpenAI, Google e Anthropic.

A notícia da empresa de IA de Musk foi divulgada pela primeira vez em abril, junto com rumores de que Musk havia comprado milhares de processadores GPU da Nvidia para alimentar um potencial modelo de linguagem grande. Durante uma entrevista gravada no Fox News Channel naquele mesmo mês, Musk discutiu suas ideias para uma nova ferramenta de IA chamada “TruthGPT” e acrescentou que estava preocupado com o fato de as empresas de IA existentes estarem favorecendo sistemas “politicamente corretos” em detrimento de outras.

Ecossistema de IA, ActualizeAI, da AltSignals

