O yuan da China (CNY/USD) cai com o aumento do desemprego juvenil na China

O yuan chinês caiu modestamente na segunda-feira, após os últimos dados do PIB, emprego e produção industrial da China. O preço observado de perto do USD/CNY saltou para 7,16, acima da mínima de sexta-feira passada de 7,1192.

Segundo a agência de estatísticas, a economia da China cresceu 6,3% no segundo trimestre, abaixo do crescimento esperado de 7,3%. Ele cresceu 0,8% na comparação mensal, melhor do que a estimativa mediana de 0,5%.

Outros números econômicos mostraram que a economia está lutando. As vendas no varejo aumentaram 3,1% em junho, enquanto os investimentos em ativos fixos aumentaram 3,8%. Mais importante ainda, o número de desemprego juvenil observado de perto subiu para um recorde de 21,3%.

Os analistas recentemente rebaixaram suas estimativas para a economia da China. Os do Goldman Sachs, HSBC e Standard Chartered alertaram que a economia crescerá cerca de 5,1% este ano, Pequim estabeleceu uma meta de 5,0%.

Em comunicado, o chefe do Bureau Nacional de Estatísticas alertou que a economia enfrenta uma série de desafios locais e internacionais. Ele, no entanto, espera que a economia atinja a meta de 5,0%.

A economia da China está enviando sinais mistos. Por um lado, a demanda por voos domésticos e turismo aumentou, com os residentes urbanos gastando US$ 280 bilhões no primeiro semestre do ano. No entanto, o importante setor imobiliário continua pressionado. Na semana passada, um fundo de hedge com sede em Cingapura processou a Kaisa, uma empresa imobiliária líder no país.

Outras empresas como Evergrande e Nam Tai estão enfrentando processos de liquidação. Isso é importante porque o setor imobiliário é o mais importante da China. Como escreviaqui, as exportações da China também caíram recentemente.