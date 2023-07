Preços de milho e trigo disparam quando a Rússia encerra o acordo de grãos do Mar Negro

Os preços do milho e do trigo dispararam na segunda-feira, depois que a Rússia saiu do acordo da iniciativa Black Sea Grain. O trigo saltou pelo terceiro dia consecutivo e atingiu a máxima de US$ 675. Da mesma forma, o preço do milho saltou para US$ 5,6, cerca de 9% acima do nível mais baixo deste mês.

Negócio de grãos do Mar Negro

As maiores notícias de commodities veio da Rússia, onde o governo disse que não estenderá o acordo de grãos do Mar Negro. Este é um acordo importante que permitiu à Ucrânia exportar seus grãos com segurança através do Mar Negro. Foi originalmente alcançado na Turquia.

Analistas esperavam que o acordo expirasse este ano, já que a Rússia acredita que fez concessões durante os combates. Ao mesmo tempo, o governo e o público acreditam que o país não ganhou muito em troca.

A Rússia fez várias exigências. Por exemplo, pediu à ONU que removesse sua missão de paz no Mali. Ele alertou os países ocidentais contra o fornecimento de armas para a Ucrânia. E na semana passada, o governo criticou a OTAN por oferecer garantias de segurança à Ucrânia.

A decisão da Rússia de encerrar o acordo de grãos do Mar Negro aconteceu algumas horas depois que as forças ucranianas bombardearam uma ponte importante que liga a Ucrânia à Crimeia. Como resultado, as autoridades interromperam a movimentação de veículos na ponte.

A Ucrânia é um grande vendedor de grãos

Os preços do milho e do trigo, portanto, subiram, pois os investidores anteciparam a interrupção da oferta nos próximos meses. Isso é notável, pois a Rússia e a Ucrânia são os principais fornecedores de commodities agrícolas importantes, como milho e trigo.

A Ucrânia é o terceiro maior exportador de milho depois dos Estados Unidos e da Argentina. É também o quinto maior exportador de trigo depois da Rússia, Estados Unidos, Austrália e Canadá. Portanto, há uma probabilidade de que os fluxos comerciais no mercado agrícola sejam interrompidos.

Ainda assim, existe a possibilidade de que a Rússia esteja usando o acordo de grãos do Mar Negro para fins de negociação. Por um lado, o negócio é do seu interesse por causa dos estoques crescentes após uma colheita abundante este ano.

Enquanto isso, há preocupações de que a atual situação de clima seco tenha impacto nos preços do trigo. O relatório WASDE publicado na semana passada mostrou que a produção na maioria dos países, como Argentina e Europa, será menor este ano. O relatório disse :

“ A produção da UE caiu 2,5 milhões de toneladas para 138,0 milhões, já que o tempo seco contínuo diminui as perspectivas de rendimento principalmente na Alemanha, Espanha, França e Itália. A previsão para a produção de trigo na Argentina é reduzida em 2,0 milhões de toneladas, para 17,5 milhões, com base nas estimativas revisadas do governo sobre a área plantada”.

A produção de milho deve continuar crescendo nos próximos meses por causa do aumento da área plantada nos EUA, como escrevi aqui . A produção também deve aumentar no Brasil, Canadá e Ucrânia.