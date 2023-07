A inteligência artificial realmente tem sido um benefício para o S&P 500, que apresenta um aumento de aproximadamente 18% no acumulado do ano. Ainda assim, muitos acreditam que essa tecnologia emergente está apenas no início de seu desenvolvimento.

Especialista compartilha sua visão sobre IA

Reid Hoffman – o cofundador da Inflection AI – espera que os efeitos do aprendizado de máquina e processamento de linguagem natural se espalhem eventualmente por setores e indústrias. Em uma entrevista recente à CNBC, ele disse:

A IA é a nova revolução industrial, a revolução cognitiva. A boa notícia é que a IA pode fazer parte da solução. O que devemos desejar é que a IA ajude todos, em qualquer coisa que estejam fazendo.

A inteligência artificial já é um mercado de US$ 200 bilhões. De acordo com Statista, porém, crescerá cerca de dez vezes até o final da década, para quase US$ 2,0 trilhões.

É concebível que o foco crescente e o consequente crescimento rápido da IA beneficiem não apenas os nomes convencionais, mas também os projetos promissores como Shiba Memu.

Uma breve introdução ao Shiba Memu

Shiba Memu é uma plataforma baseada em blockchain comprometida em alavancar a inteligência artificial para criar uma potência de marketing.

O que distingue essa rede criptográfica de seus pares é a auto-suficiência. O Shiba Memu conta com a IA não apenas para criar conteúdo promocional para si mesmo, mas também para divulgá-lo em toda a internet.

Ao todo, a plataforma baseada em blockchain sozinha pode “fazer o trabalho de 100 agências de marketing”, conforme o Whitepaper em seu site.

Mais importante, Shiba Memu é alimentado por seu próprio token de meme nativo – o SHMU. Ao contrário de uma moeda de meme comum, porém, seu preço não está inteiramente à mercê de ciclos de hype de curto prazo.

A SHMU, ao contrário, visa se posicionar na inteligência artificial para criar apelo de longo prazo.

Vale a pena investir em Shiba Memu (SHMU)?

O token meme de IA está atualmente em uma pré-venda que terá duração de oito semanas.

Em apenas uma semana, Shiba Memu vendeu mais de 28 milhões de tokens no total para arrecadar US$ 0,86 milhão, o que sugere uma demanda sólida por SHMU e cria uma imagem bastante otimista para seus primeiros investidores.

Observe que a criptomoeda visa capitalizar o rápido crescimento do mercado de tokens de memes, que passou de US$ 0 em 2020 para mais de US$ 20 bilhões no primeiro trimestre de 2022. Mas a melhor parte é que o preço do Shiba Memu aumenta a cada dia. Ele está custando $ 0,0131 no momento da escrita e continuará ganhando $ 0,000225 por dia até atingir $ 0,0244.

Espera-se que SHMU entre em operação na primeira exchange de criptomoedas no terceiro trimestre deste ano. Isso é significativo, considerando que a listagem tende a ser um vento favorável significativo para tokens criptográficos.

Shiba Memu também lançará seu painel de IA no início do próximo ano, por meio do qual coletará feedback da comunidade para reimaginar suas estratégias de marketing. Se sua proposta de melhoria for aceita, você receberá tokens SHMU adicionais em troca – outra forma de ganhar dinheiro.

SHMU pode se beneficiar de uma recuperação do mercado cripto

Além de aproveitar o rápido crescimento nos mercados de inteligência artificial e moedas memes, Shiba Memu também pode se beneficiar de uma recuperação contínua no mercado cripto em geral.

No início desta semana, um juiz dos EUA concedeu a vitória à Ripple em um processo de longa duração da SEC, determinando que seu token “XRP” não é um título (leia mais). Muitos consideraram a notícia uma grande vitória para o espaço criptográfico em geral.

O XRP quase dobrou de valor após a decisão do tribunal, enquanto o Bitcoin e o Ethereum também atingiram novos máximos.

Além disso, o Financial Times confirmou na quinta-feira que o primeiro ETF de Bitcoin Spot da Europa está programado para ser lançado ainda este ano. Gestores de ativos, incluindo a BlackRock, aguardam atualmente aprovação para um fundo de investimento em Bitcoin negociado em bolsa nos Estados Unidos, o que é previsto como mais um benefício significativo para o mercado de criptomoedas como um todo.

Por fim, os investidores podem retornar cada vez mais às negociações de risco, incluindo criptoativos, à medida que o Federal Reserve dos EUA encerra seu ciclo de alta de juros. Todos esses desenvolvimentos juntos podem ajudar a impulsionar ainda mais o mercado de criptomoedas e, dentro dele, Shiba Memu também.

Este artigo foi traduzido do inglês com a ajuda de ferramentas de IA, tendo sido depois revisto e editado por um tradutor local.