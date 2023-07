Ações do Barclays, Lloyds, NatWest e HSBC sobem à medida que os lucros dos bancos dos EUA saltam

As ações do setor bancário do Reino Unido tiveram um bom desempenho esta semana, com os investidores focados na temporada de ganhos em andamento nos EUA. O preço das ações do Lloyds saltou 1,90% na terça-feira, enquanto o Barclays, HSBC e NatWest subiram mais de 1,50%. Todas essas ações subiram nos últimos três dias consecutivos de mercado.

Temporada de resultados bancários dos EUA

Os gigantes bancários americanos publicaram fortes resultados financeiros nos últimos dias. Na sexta-feira, o JP Morgan, o maior grupo bancário do mundo, disse que sua receita saltou 34,5% no segundo trimestre, para US$ 41,3 bilhões. Como escrevi aqui , o lucro líquido da empresa subiu para mais de US$ 13,3 bilhões.

O Wells Fargo, outro banco americano, também divulgou resultados melhores do que as estimativas. Sua receita líquida de juros aumentou 29%, enquanto sua receita saltou 20,6%, para mais de US$ 20,53 bilhões.

A receita do Bank of America aumentou 2,9%, para US$ 25,2 bilhões, enquanto sua receita líquida de juros aumentou 14%, para US$ 14,2 bilhões. Outros bancos americanos como Morgan Stanley e Charles Schwab publicaram fortes resultados.

Como resultado, as ações da maioria dos bancos americanos subiram acentuadamente esta semana, com os investidores antecipando mais retornos nos próximos dois trimestres. O ETF do Invesco KBW Bank, observado de perto, subiu mais de 3% na terça-feira.

Gráfico ETF da Invesco KBW

Lucros bancários do Reino Unido à frente

Mais bancos americanos publicarão seus resultados ainda esta semana. Goldman Sachs, US Bancorp e M&T Bank divulgarão seus resultados na quarta-feira. Os analistas se concentrarão no desempenho do aguerrido Goldman Sachs. Os negócios de consumo da empresa e os negócios de banco de investimento têm lutado ultimamente.

Os bancos do Reino Unido ainda não publicaram seus resultados financeiros. Historicamente, essas empresas tendem a reagir ao desempenho de suas contrapartes americanas. Na maioria dos períodos, as ações dos bancos britânicos recuam quando as empresas americanas publicam resultados fracos.

Vale a pena notar que as ações americanas e britânicas são significativamente diferentes. Empresas como Bank of America, Morgan Stanley e JP Morgan são mais diversificadas em áreas como consumo, banco de investimento e gestão de patrimônio. Os bancos do Reino Unido, por outro lado, concentram-se principalmente em bancos comerciais e de varejo.

Essas empresas divulgarão seus resultados na próxima semana e no início de agosto. O Lloyds Bank entregará seus resultados semestrais em 26 de julho, enquanto o Barclays publicará no dia 27. Os resultados do Natwest serão divulgados em 28 de julho, enquanto os do HSBC serão divulgados em 1º de agosto.