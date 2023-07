A capacidade de apostar contra pares em quase qualquer evento é inédita nos mercados preditivos, deixando de lado a atividade que ocorre no blockchain. No entanto, Chancer está tornando isso uma possibilidade e os investidores estão entusiasmados. Em um mês desde que o Chancer abriu sua pré-venda, o projeto arrecadou $ 794.045 na primeira fase. A venda rápida do Chancer acontece quando os investidores em ouro mostram um apetite maior por criptomoedas.

Investidores de ouro estão exigindo criptomoedas

O CEO da BlackRock, Larry Fink, está observando um aumento no apetite por cripto entre os investidores de ouro. De acordo com Fink, houve um aumento no número de investidores em ouro perguntando sobre o papel da criptomoeda.

Fink afirma que a recente desvalorização do dólar em relação ao seu valorização nos últimos cinco anos demanda um produto cripto internacional. Os fundos de investimento negociados em bolsa (ETFs) são vistos como cumprindo esse papel e atendendo ao aumento do interesse dos investidores.

As opiniões de Fink são influentes, visto que a BlackRock é a maior empresa de gerenciamento de ativos do mundo. O gestor de ativos de US$ 8,5 trilhões solicitou recentemente um spot Bitcoin ETF de acordo com a demanda dos investidores.

O aumento do interesse em cripto mostra como a nova classe de ativos revoluciona os mercados tradicionais. A chance de levar as apostas para o blockchain e dar aos investidores novas formas de ganhar pode mudar o cenário do setor e beneficiar projetos como o Chancer.

A ideia por trás de Chancer

O Chancer é impulsionado pela ideia de oferecer aos investidores flexibilidade nas apostas, em vez de depender das probabilidades, mercados e regras das casas de apostas tradicionais. Pense em qualquer coisa em que você gostaria de apostar: um amigo ganhando na loteria, o candidato X vencendo uma eleição ou um resultado probabilístico, como chuva no dia de Natal. O Chancer torna possível apostar nesses eventos.

Essencialmente, os usuários criam seu mercado de apostas usando um ecossistema descentralizado nos eventos em que desejam apostar. Eles fazem suas regras e probabilidades e determinam como reivindicar os ganhos. Como um aplicativo preditivo peer-to-peer, os investidores podem solicitar que amigos participem de seus mercados de apostas ou participem daqueles criados por outros.

Como uma plataforma P2P, o Chancer aumenta a flexibilidade nas apostas, expande o escopo do que os investidores podem fazer apostas e apresenta novas maneiras de ganhar. Como tal, o Chancer é um disruptor para os marcadores de apostas tradicionais.

Qual é o modelo de investimento do Chancer?

Chancer não é apenas uma plataforma de apostas. Os usuários são capacitados e incentivados a continuar expandindo a plataforma. Além da receita de resultados de apostas bem-sucedidos, os usuários se beneficiam da criação e participação nos mercados Chancer. Os usuários obtêm taxas com desconto para os mercados que criam ou ingressam.

Chancer também é uma oportunidade de obter renda passiva. Os tokens podem ser “stakeados”, oferecendo a oportunidade de gerar rendimentos. Além disso, os ganhos são gerados por meio do recurso Share2Earn, que tem como objetivo tornar a plataforma conhecida e popular entre mais usuários.

Roteiro do Chancer

Chancer apresenta um roteiro ambicioso desde a pré-venda até o momento em que a plataforma se tornará totalmente operacional. Após a pré-venda, a próxima etapa será a listagem do token na Uniswap no terceiro trimestre de 2023. A plataforma vê pelo menos duas listagens no terceiro trimestre, com a plataforma beta chegando em seguida.

O quarto trimestre é quando o desenvolvimento do produto começará. O testnet será lançado e as apostas virtuais começarão. O token também será listado em mais exchanges.

O primeiro trimestre de 2024 dará início à rede principal. A plataforma também passará por auditorias para verificar a descentralização. O Chancer também se integrará ao Filecoin para aprimorar o armazenamento de dados no primeiro trimestre de 2024.

Previsão de preço do Chancer

Com base no roteiro projetado, o valor do Chancer pode começar a subir no terceiro trimestre. No entanto, é em 2024 que poderemos ver ganhos mais sustentados com o lançamento da rede principal e a disponibilização da plataforma para mais investidores.

Considerando um aumento de preço na casa das centenas ou milhares de porcentagens, é provável que o preço atinja $0,1 em 2024. Esse aumento para $0,1 é impulsionado pelo crescente interesse em apostas, sendo que a perspectiva da tecnologia blockchain confere ao Chancer uma vantagem.