Índice Nikkei 225 double-tops em meio a apostas de ajuste da curva de rendimento do BoJ

O índice Nikkei 225 perdeu força nas últimas semanas. Depois de subir para uma alta de várias décadas de 33.766 ienes este mês, recuou cerca de 4,70% à medida que os investidores obtêm lucros e à medida que a temporada de ganhos toma forma. O índice aumentou cerca de 26% este ano, superando seus pares americanos, como os índices Nasdaq 100 e S&P 500.

Preocupações com o crescimento econômico

Copy link to section

As ações do Japão recuaram este mês em meio às crescentes preocupações com a economia global. Dados americanos publicados neste mês mostraram que o mercado de trabalho desacelerou em junho. A inflação caiu para 3,0%, sinalizando que a demanda estava diminuindo.

Na segunda-feira, dados chineses revelaram que a economia expandiu em um ritmo mais lento do que o esperado no segundo trimestre. Sua economia cresceu 6,8%, abaixo da estimativa mediana de 7,3%. As vendas no varejo e a produção industrial ficaram abaixo das estimativas, enquanto a taxa de desemprego juvenil saltou para um recorde.

Esses números são importantes para o Japão, já que os EUA e a China são dois de seus maiores parceiros comerciais em todo o mundo. Como resultado, uma desaceleração econômica pode afetar a demanda de algumas de suas principais empresas, como Toyota e Nissan.

O próximo catalisador importante para o índice Nikkei 225 virá na quinta-feira, quando o Japão publicará os últimos números comerciais. Os economistas esperam que os dados mostrem que as importações do país caíram 11,3% em junho, enquanto as exportações aumentaram 2,2%.

As exportações do Japão estão sendo ajudadas pelo iene fraco. A moeda caiu para 145,06 em junho e depois voltou para ~138,60. Um iene mais fraco ajuda a impulsionar as exportações, tornando os produtos do Japão mais baratos.

Enquanto isso, o Banco do Japão (BoJ) e o Federal Reserve realizarão suas reuniões na próxima semana. Economistas esperam que o BoJ ajuste sua curva de rendimento enquanto busca sair de sua política ultrafrouxa. O Fed, por outro lado, deve aumentar as taxas em mais 0,25%.

Os principais ganhadores do índice Nikkei foram empresas como Okuma, Resona Holdings, Mitsubishi UFJ Financial, Amada, Eisai e Mizuho Financial. Todas essas ações saltaram mais de 2%. Por outro lado, os principais retardatários no índice foram Rakuten, CyberAgent, Toho e Pacific Metals.

Previsão do índice Nikkei 225

Copy link to section

Gráfico do índice Nikkei por TradingView

O índice Nikkei 225 recuou nas últimas semanas. Essa tendência aconteceu depois que o índice formou um padrão de topo duplo em ¥ 33.766. Na análise de ação de preço, esse padrão geralmente é um sinal de baixa.

O índice moveu-se ligeiramente abaixo das médias móveis de 25 e 50 períodos. Mais importante ainda, o Índice de Força Relativa (RSI) formou um padrão de divergência de baixa. Portanto, o índice Nikkei provavelmente permanecerá sob pressão à medida que a realização de lucros continuar. Essa tendência pode levá-lo a cair para ¥ 31.000.

Este artigo foi traduzido do inglês com a ajuda de ferramentas de IA, tendo sido depois revisto e editado por um tradutor local.