O Morgan Stanley (NYSE:MS) abriu com alta de 5,0% na terça-feira, depois de divulgar resultados melhores do que o esperado para o segundo trimestre fiscal.

A divisão de gestão de patrimônio teve um bom desempenho no segundo trimestre

Os investidores estão particularmente satisfeitos porque a receita de juros mais alta impulsionou um crescimento anualizado de 16% na receita de gestão de patrimônio do banco, que superou as estimativas de Street.

O Morgan Stanley adquiriu ativos líquidos de novos clientes no valor de US$ 90 bilhões no segundo trimestre. Em uma nota recente aos clientes, Richard Bove – um analista da Odeon Capital disse:

O Morgan Stanley sabe como crescer em um ambiente como este. A dívida e a oferta preferencial da empresa são atraentes.

No mês passado, o gigante dos serviços financeiros aumentou seu dividendo trimestral em 9,7% depois de passar pelo teste de estresse anual do Fed. As ações do Morgan Stanley ainda estão em queda de quase 10% em relação à alta do ano.

Números notáveis nos ganhos do segundo trimestre do Morgan Stanley

O lucro líquido foi de US$ 2,20 bilhões, contra US$ 2,50 bilhões do ano anterior

Os ganhos por ação também caíram significativamente de US$ 1,39 para US$ 1,24

A receita aumentou 3,0% em relação ao ano anterior, para US$ 13,5 bilhões

O consenso do FactSet foi de US$ 1,20 por ação sobre US$ 13,02 bilhões em receita

US$ 1,08 bilhão em receita de banco de investimento correspondeu às expectativas

Vale a pena comprar as ações do Morgan Stanley?

O Morgan Stanley atribuiu o impacto ao lucro à realização de negócios que desacelerou em seu trimestre recém-concluído.

Uma queda de 24% na receita de consultoria foi compensada pela força na subscrição de ações e renda fixa no segundo trimestre, de acordo com o comunicado à imprensa sobre os ganhos. Ainda assim, Bove da Odeon Capital escreveu:

As administrações aumentaram a confiança de que uma forte recessão pode não estar à nossa frente. Isso sugere um forte mercado de fusões e aquisições por um período. Além disso, novas ofertas de ações estão proliferando.

Observe que a multinacional reautorizou seu programa de recompra de ações de US$ 20 bilhões no mês passado. Atualmente, a Bove tem uma classificação de “compra” para as ações do banco.