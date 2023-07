O índice CAC 40 é uma compra em meio a uma desaceleração na Europa e na China?

O índice CAC 40 perdeu força com a continuidade das preocupações com a economia chinesa. O índice recuou para € 7.285 na segunda-feira, abaixo da alta acumulada no ano de € 7.583. Este preço está aproximadamente 30% acima do nível mais baixo do ano passado.

As preocupações com a China permanecem

O índice CAC 40 começou bem o ano, tendo atingido o máximo histórico de 7.583€ em junho. Este rali aconteceu por causa das esperanças crescentes de que a economia europeia se recuperará em ritmo acelerado este ano. Também disparou depois que a China reabriu sua economia após os bloqueios do Covid-19 no ano passado.

Recentemente, no entanto, dados mostram que as duas economias estão vacilando. Segundo o Eurostat, a economia europeia contraiu-se no primeiro trimestre devido à queda do setor manufatureiro. Dados separados de alta frequência mostram que o PMI industrial na região permaneceu abaixo de 50 este ano.

A China, um mercado líder para muitos constituintes do índice CAC 40, também desacelerou. Conforme escrevi aqui , os dados publicados pelo National Bureau of Statistics mostraram que a economia do país cresceu 6,3% no segundo trimestre. As vendas no varejo aumentaram gradualmente, enquanto a taxa de desemprego juvenil saltou para o nível mais alto já registrado.

A China é um mercado importante para empresas francesas como Kering, Richmont, Hermes e LVMH. Todas essas empresas ganham a maior parte de seu dinheiro no país, graças ao rápido crescimento da classe média.

A Richemont, controladora da Cartier e da Van Cleef & Arpels, disse que seus negócios chineses tiveram um bom desempenho no segundo trimestre. No entanto, as ações caíram mais de 10% na segunda-feira, depois que a empresa alertou sobre uma desaceleração nos Estados Unidos. Outras empresas de bens de luxo como Hermes, Kering e LVMH também caíram.

A maioria do índice CAC 40 ganhou este ano. Os melhores desempenhos na constituinte deste ano são STMicroelectronics, Hermes, LVMH, Saint Gorban, Stellantis e L’Oreal. Os únicos retardatários no índice são Teleperformance, TotalEnergies, Eurofins e Worldline.

Previsão do índice CAC 40

O gráfico diário mostra que o índice CAC está em uma tendência geral de baixa desde maio deste ano. Ele formou um canal descendente que é mostrado em preto. O preço está ligeiramente abaixo do lado superior do canal em queda. Ele está se consolidando nas médias móveis de 50 e 25 dias, enquanto o oscilador estocástico se moveu ligeiramente abaixo do nível de sobrecompra.

Portanto, no longo prazo, as perspectivas para o índice são otimistas. Mas, no curto prazo, provavelmente cairá e testará novamente o lado inferior do canal em cerca de € 7.000.