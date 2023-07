O índice Euro Stoxx 50 fica abaixo do preço-chave, com os investidores nervosos

O índice Euro Stoxx 50 não foi a lugar nenhum desde abril, pois as preocupações com a economia europeia continuam. O índice, que acompanha as maiores empresas de capital aberto da Europa, estava sendo negociado a € 4.355 na segunda-feira, alguns pontos abaixo de seu recorde histórico de € 4.415.

A recuperação europeia desaparece

O índice Euro Stoxx 50 teve um bom desempenho este ano. Ele saltou para um recorde, com investidores locais e estrangeiros adicionando sua exposição ao mercado europeu. Isso aconteceu porque países europeus como Alemanha e França responderam bem no mercado de energia.

Recentemente, porém, há sinais de desaceleração da economia europeia. Os dados mais recentes mostraram que a Alemanha entrou em recessão com a desaceleração da atividade manufatureira. O PMI de Manufatura permaneceu abaixo de 50 nos últimos seis meses.

Outros países europeus também não estão indo bem. Dados do Eurostat mostraram que a zona do euro entrou em recessão no primeiro trimestre. A França registrou crescimento econômico próximo de zero durante o trimestre.

O mercado de títulos também está sinalizando para mais fraqueza à frente. O spread entre os rendimentos dos títulos de 2 e 10 anos na Alemanha caiu para o nível mais baixo em mais de três décadas. Historicamente, a curva de rendimento invertida é um dos indicadores mais precisos de uma recessão.

Enquanto isso, os investidores estão ficando nervosos com o índice Euro Stoxx 50. Dados no mercado de opções mostram que os investidores estão comprando opções de venda no mercado. Uma opção de venda é uma estratégia que fornece seguro contra a queda dos preços.

Uma das coisas mais positivas na Europa é a valorização do euro. O par EUR/USD saltou para o nível mais alto desde março, como escrevi aqui . Este rali é principalmente por causa da queda do dólar americano.

Os constituintes do índice Stoxx 50 com melhor desempenho este ano são Philips, Inditex, CRH, Adidas, Infineon, SAP e Hermes. As únicas retardatárias no índice são Vovovia, TotalEnergies, AB InBev, BASF e Kone.

Previsão do Euro Stoxx 50

O índice Stoxx 50 encontrou uma forte resistência em € 4.414 este ano. Não conseguiu mover-se acima deste nível desde abril deste ano. O índice também formou o que parece ser um padrão de triângulo ascendente.

Ele também saltou acima das médias móveis de 25 e 50 dias e da nuvem Ichimoku. Portanto, devido ao padrão triangular, há uma probabilidade de que o índice tenha uma quebra de alta. Essa visão será confirmada se o preço ultrapassar o nível de resistência em € 4.414.