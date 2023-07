O rali do índice DAX perdeu força à medida que o foco muda para o BCE, Fed

Siga o Invezz no Telegram , Twitter e Google News para notícias de última hora >

O índice DAX eliminou a maior parte das perdas sofridas no início deste mês, com o início da temporada de resultados. Estava sendo negociado a € 16.000 na segunda-feira, cerca de 4% acima do nível mais baixo deste mês. Ao todo, o índice subiu mais de 35% em relação ao seu nível mais baixo em 2022.

Bolsas alemãs estão perdendo força

O índice DAX 40 começou bem o ano com a melhora das perspectivas da economia alemã. Ele saltou para um recorde de € 16.424 em junho, quando a maioria dos constituintes saltou. Este rali foi de base ampla, com a maioria dos constituintes no verde.

A Rheinmetall, fornecedora líder na indústria de defesa, tornou-se a empresa de melhor desempenho no índice DAX este ano. Ele saltou mais de 40% enquanto o alemão trabalha para aumentar seus gastos com defesa.

O preço das ações da Adidas subiu mais de 35% à medida que a empresa se afasta da controvérsia. Recentemente, encerrou sua parceria com Kanye West, que gerou mais de US $ 1 bilhão em vendas todos os anos. Apesar disso, analistas esperam que a empresa consiga mais vendas orgânicas neste ano.

Outras empresas de alto desempenho no índice DAX 40 são Heidelbergcement, Infineon, SAP, Covestro, Deutsche Post e BMW, entre outras. Todas essas ações saltaram mais de 30% este ano.

Os principais retardatários no índice são Merck, Sartorium, Zalando, Vonovia, Siemens Energy e Deutsche Bank.

Enquanto isso, há sinais de que os investidores estão ficando cautelosos em relação às ações europeias. De acordo com o FT, os investidores estão comprando opções de venda em ações europeias. Uma opção de venda fornece algum seguro contra a queda dos preços. Em nota, um analista do Bank of America disse :

“As pessoas são desconfortavelmente longas [Europa]. Eles são longos porque precisam participar, mas a convicção fundamental não está lá. Ninguém quer perseguir este mercado tão perto de sua alta.”

O próximo catalisador chave para o índice DAX virá na próxima semana, quando o Fed e o Banco Central Europeu (BCE) apresentarão suas decisões sobre taxas.

Previsão do índice DAX

O DAX alemão subiu para uma alta histórica de € 16.424 em junho. Agora está em modo de consolidação, à medida que os investidores começam a realizar lucros. O índice moveu-se ligeiramente acima das médias móveis de 25 e 50 dias.

Ele também se moveu acima da linha de tendência ascendente que conecta os níveis mais baixos desde dezembro do ano passado. Portanto, nesta fase, as perspectivas para o índice são neutras. Mais vantagens serão confirmadas se o preço ultrapassar seu recorde.