Ocado relata perda ampliada: ‘tem visibilidade financeira muito baixa’

Ocado Group PLC (LON: OCDO) encerrou em alta de 20% na terça-feira, embora tenha relatado uma perda antes dos impostos ampliada no primeiro semestre do ano.

Analista reage à atualização H1 do Grupo Ocado

Os acionistas estão satisfeitos principalmente porque a empresa de tecnologia de alimentos reiterou sua orientação anterior. Ainda assim, Clive Black da Shore Capital disse hoje:

A Ocado tem visibilidade financeira muito baixa. Não há praticamente nenhuma base para a atividade de soluções modelo credível onde, até o momento, tanto foi investido para tais perdas acumuladas materiais.

A empresa listada em Londres concluiu o primeiro semestre com £ 289,5 milhões de perdas antes dos impostos relacionadas a custos extraordinários. O Grupo Ocado teve um prejuízo de £ 211,3 milhões no primeiro semestre de 2022.

No mês passado, houve rumores de que a Amazon estaria interessada em comprar a Ocado (leia mais). O gigante do varejo, até agora, não fez um anúncio definitivo, no entanto.

A Ocado teve crescimento de receita em todas as divisões

Na terça-feira, a Ocado registrou um crescimento anualizado de 9,0% em sua receita do primeiro semestre.

Embora a força fosse evidente em todas as suas divisões, as soluções de tecnologia foram particularmente dignas de nota, com um aumento impressionante de 59%. Ainda assim, Clive Black acrescentou em sua nota de pesquisa hoje:

Continuamos a nos sentir incapazes de prever a produção financeira de médio prazo da Ocado com alguma confiança. Não temos recomendação sobre seu patrimônio. Nossa cautela permanece palpável.

O Grupo Ocado, no entanto, oscilou para £ 16,6 milhões de EBITDA ajustado contra £ 13,6 milhões de perda um ano atrás. Sua joint venture com a Marks & Spencer aumentou ligeiramente para £ 1,18 bilhão em crescimento sólido de clientes, aumento de pedidos por semana e cesta maior em média.