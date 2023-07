O aumento do preço do azeite pode piorar à medida que a onda de calor na Europa continua

A inflação está diminuindo na maioria dos países desenvolvidos, ajudada pela queda na demanda, o dólar americano mais fraco e o aumento da produção. Preços de commodities agrícolas básicas como trigo, milho e soja também recuaram neste ano. Os preços do azeite, no entanto, estão atingindo seus recordes.

Os dados mostram que os preços europeus do azeite saltaram de 4 euros em setembro do ano passado para 7 euros hoje. No Reino Unido, dados do Office of National Statistics (ONS) revelaram que uma garrafa de 500 ml de azeite pesava em média 6,16 libras em maio, um aumento de 47% em relação ao ano anterior.

Seca na Europa continua

Copy link to section

Os preços do azeite subiram acentuadamente este ano, à medida que os investidores consideram a demanda elevada e a baixa oferta. Uma das principais razões para isso é que os principais países produtores de azeite estão passando por uma grande seca. Alguns dos principais produtores de azeite são Espanha, Itália, Marrocos, Turquia e Grécia.

Dados do Observatório Europeu da Seca (EDO) mostraram que metade da União Europeia estava passando por uma seca. As temperaturas na Itália, Grécia e Turquia subiram para mais de 40 graus esta semana. Isso é notável, pois a UE produz cerca de dois terços do azeite mundial.

A chuva tornou-se rara na maior parte da UE este ano. Espanha e Portugal experimentaram algumas chuvas recentemente que não foram suficientes para compensar o aumento das temperaturas.

Portanto, teme-se que a oferta de azeite caia este ano. Dados recentes mostram que os produtores europeus estão reduzindo seus estoques. Esses estoques caíram de 265 mil toneladas em maio para 265 mil toneladas em junho.

Espera-se que a produção de azeite continue caindo este ano. Especialistas acreditam que a Espanha produzirá 620 mil toneladas de azeite na última temporada, após colher 1,5 milhão no ano anterior. Em nota, um analista da Mintec disse :

“Tivemos uma safra muito ruim, os preços nunca estiveram tão altos e as preocupações vão além da temporada que acabamos de ter.”

Preços do azeite podem permanecer altos

Copy link to section

Preços do azeite no Reino Unido

Os preços das commodities geralmente são afetados pela demanda e pela oferta. A demanda por azeite é geralmente impulsionada pela população mundial e pelo crescimento econômico. Dados recentes mostram que muitos países importantes, como os EUA e a China, estão se recuperando após a queda durante a pandemia.

Ao mesmo tempo, a população mundial aumentou de 7 bilhões há alguns anos para mais de 1 bilhão. Isso significa que a demanda continuará crescendo.

Por outro lado, os suprimentos estão sofrendo com o impacto das mudanças climáticas. Os dados mostraram que a semana passada foi a semana mais quente já registrada. E os cientistas acreditam que este ano haverá temperaturas recordes.

Essas ondas de calor estão acontecendo em alguns dos maiores países produtores de azeite, como os da Europa. Portanto, uma combinação de demanda elevada e baixa oferta significa que os preços do azeite podem saltar para mais de 10 euros este ano.

Este artigo foi traduzido do inglês com a ajuda de ferramentas de IA, tendo sido depois revisto e editado por um tradutor local.