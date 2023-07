Societe Generale obtém licença de Provedor de Serviços de Ativos Digitais em francês

A Autoridade Francesa de Mercados Financeiros (‘Autorité des Marchés Financiers’ (AMF)) emitiu um Provedor de Serviços de Ativos Digitais (‘DASP’, ou ‘Prestataire de Service sur Actifs Numériques’ (PSAN), para o Societe Generale – FORGE (SG-FORGE), uma subsidiária do Grupo Société Générale focada em atividades de criptoativos, o que torna a instituição financeira a primeira provedora de serviços de ativos digitais regulamentada na França.

A aprovação da licença DASP é o nível mais alto de reconhecimento legal neste momento para atividades envolvendo ativos digitais. Demonstra um alto nível de segurança e confiabilidade dos processos e sistemas de controle interno, segurança cibernética e conformidade, bem como a manutenção de capital regulatório adequado.

Société Générale antecipa implementação da regulamentação MiCA

A SG-FORGE está acompanhando os regulamentos relevantes à medida que a implementação do regulamento europeu MiCA se aproxima. Os regulamentos da MiCA foram aprovados e adotados pelo Conselho Europeu, aguardando sua implementação em 2024.

A aprovação do DASP do Societe Generale por um importante regulador nacional da UE é um marco crucial para a stablecoin Euro CoinVertible (EURCV) “EURon”, que a SG-FORGE lançou em abril passado no blockchain aberto Ethereum enquanto expandia o portfólio de serviços do Societe Generale Group para satisfazer clientes institucionais ‘ demandas por ativos digitais.

Antes de receber a licença DASP, a SG-FORGE já havia obtido o registro DASP em setembro de 2022, que era uma etapa obrigatória para oferecer serviços como custódia de criptomoedas, compra ou venda de criptomoedas para curso legal e troca de ativos digitais contra outros ativos digitais.

A licença DASP confirma o papel pioneiro da Société Générale – FORGE no ecossistema de criptoativos.