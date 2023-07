Zloty polonês supera o dólar à medida que o superávit em conta corrente excede o consenso

Há cerca de dois meses, escrevi um artigo sobre como o zloty polonês (PLN) está em tendência de alta em relação ao dólar americano. O principal argumento era que o Banco Nacional da Polônia elevou as taxas acima do Fed, e a diferença deveria ser um vento favorável para a moeda. Você pode ler mais aqui.

Desde então, alguns dados econômicos interessantes foram divulgados na Polônia. Primeiro, os dados do balanço de pagamentos de maio de 2023 surpreenderam positivamente. Mais precisamente, o superávit em conta-moeda superou o consenso. Isso é positivo para a moeda.

Em segundo lugar, a inflação está caindo na Polônia – uma tendência semelhante à de outros países europeus e dos Estados Unidos. Os dados de inflação mostraram que, em junho, a inflação líquida de preços de alimentos e energia atingiu 11,1%, ante 11,5% no mês anterior.

No entanto, embora a tendência de desinflação seja óbvia, o número principal é muito maior do que a meta do banco central. Portanto, há espaço para mais aumentos de juros, em contraste com o que o Fed pode fazer após o quase certo aumento de juros em julho.

A tendência de alta do PLN/USD permanece intacta

Desde a última análise do PLN/USD publicada aqui na Invezz, a taxa de câmbio manteve uma tendência de alta. Essa tendência é caracterizada por uma série de máximos e mínimos mais altos – e a série continua.

No entanto, o mercado ainda não quebrou acima da área central marcada acima em preto. Um fechamento diário acima dele marcaria a quebra acima da máxima inferior anterior e traria mais compradores, pois o short squeeze deve se amplificar.