A receita da rede Ethereum perdeu mais de 33% no segundo trimestre em meio ao mercado DeFi enxuto

O último relatório do Bankless indica que a receita da rede Ethereum caiu para US$ 847 milhões, de US$ 1,27 bilhão durante o segundo trimestre de 2023. O número representou um declínio notável de 33,3%. Além disso, o segundo maior blockchain por capitalização de mercado registrou uma queda de usuários ativos diários.

A receita da rede Ethereum despenca

A rede Ethereum lutou durante o segundo trimestre, de acordo com os números de receita. As receitas da rede representam todas as taxas de transação que os usuários pagam aos validadores do Ether e a parte das cobranças removidas de circulação (queimadas).

Enquanto isso, uma fase enxuta no setor de finanças descentralizadas (DeFi) no segundo trimestre provavelmente contribuiu para a queda na receita do Ethereum. Um período de escassez é quando não há o suficiente de alguma coisa.

O mercado DeFi se deteriorou no segundo trimestre de 2023, com desenvolvimentos desagradáveis arruinando os sentimentos. Por exemplo, os incidentes de hackers aumentaram 63% durante o trimestre, levando a perdas de US$ 228 milhões. Os protocolos baseados em Ether respondem por mais de 90% do valor total DeFi bloqueado (TVL).

7/7 ⬇️ Securing DeFi is crucial as hack incidents soared 63% in Q2 2023, resulting in $228 million losses across 79 hacks. We must prioritize security to protect against these mounting threats. 🔒💪 #DeFiSecurity #ProtectYourAssets — Altduv (@Altduv) July 20, 2023

Usuários diários médios do Ethereum diminuem 6%

O Ethereum viu os endereços diários ativos caírem 6% para 444.419 de 471.447. O indicador mede os endereços de carteira que foram transacionados no blockchain Ether por dia durante o trimestre. Semelhante à receita, essa métrica não caiu ainda mais, considerando o mercado em baixa em andamento.

Source – Bankless

Vitalik Buterin, da Ethereum, planeja revolucionar as carteiras criptográficas

Invezz.com relatou que o fundador da Ethereum, Vitalik Buterin, propôs tornar as carteiras de criptomoedas fáceis de usar (leia mais aqui). Ele destacou como a abstração de contas pode aliviar os desafios que a rede Ether enfrenta durante a Ethereum Community Conference em Paris.

A abstração de contas tornará o gerenciamento de carteiras tão simples quanto o manuseio de e-mails. Especialistas acreditam que o desenvolvimento ajudará a Ethereum a atrair bilhões de usuários. Tal desenvolvimento aumentaria a receita da plataforma.