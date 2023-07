Libra para rand (GBP/ZAR) forma topo duplo antes da decisão do SARB

A taxa de câmbio da libra para o rand (GBP/ZAR) caiu após os últimos dados de inflação ao consumidor dos EUA e da África do Sul. Ele recuou para um mínimo de 23,14, o nível mais baixo desde 9 de maio, à medida que o foco muda para a próxima decisão do SARB.

Decisão da taxa SARB à frente

As maiores notícias forex esta semana até agora foram os números da inflação no Reino Unido de quarta-feira, que cobri aqui . Esses números revelaram que a inflação do país caiu em um ritmo mais rápido do que o esperado inicialmente.

O índice de preços ao consumidor (CPI) cheio caiu de 8,7% em maio para 7,9% em junho. Excluindo os itens voláteis, o índice caiu para 6,9%, sinalizando que a inflação está em desaceleração. Ainda assim, esses números reforçam a visão de que o Banco da Inglaterra aumentará 0,25% na próxima reunião.

A inflação da África do Sul também está desacelerando, ajudada pelo rand forte. O principal índice de preços ao consumidor caiu para 5,4%, enquanto o núcleo do IPC caiu para 5,4%. O rand mais forte tornou relativamente mais barato para o país financiar importações como o petróleo bruto.

O próximo catalisador importante para a taxa de câmbio GBP/ZAR será a próxima decisão sobre a taxa de juros do Banco Central da África do Sul (SARB).

Os economistas esperam que o banco central deixe as taxas de juros inalteradas em 8,25% por dois motivos. Primeiro, a inflação caiu para sua meta, o que é um sinal encorajador. Em segundo lugar, deixar as taxas intactas ajudará a apoiar a recuperação da economia.

O SARB, como outros bancos centrais, tem aumentado as taxas de juros desde novembro de 2021, quando as taxas ficaram em 3,50%.

Análise técnica GBP/ZAR

O gráfico 1D mostra que a taxa de câmbio da libra para o rand formou um padrão de topo duplo em 24,51 este ano. Na análise de ação de preço, esse padrão geralmente é um sinal de baixa. O par agora se moveu ligeiramente abaixo do decote deste padrão.

Ao mesmo tempo, as médias móveis de 25 e 50 dias estão prestes a formar um padrão de cruzamento de baixa. O Stochastic Relative Strength Index (RSI) moveu-se abaixo do nível de sobrevenda. Portanto, o par GBP/ZAR provavelmente continuará caindo, pois os vendedores visam o suporte principal em 22.

Este artigo foi traduzido do inglês com a ajuda de ferramentas de IA, tendo sido depois revisto e editado por um tradutor local.