O preço das ações da IAG está em uma encruzilhada antes dos ganhos do segundo trimestre

O preço das ações do International Consolidated Airlines Group (LON: IAG) mudou de lado nas últimas semanas, mesmo com a recuperação do setor de aviação civil. A ação está em ~160, que é menor do que a alta do ano de 174,20.

Ganhos das companhias aéreas dos EUA

A maioria das companhias aéreas internacionais publicou fortes resultados financeiros nos últimos meses. Na semana passada, a Delta Air Lines divulgou resultados encorajadores, auxiliada pelo robusto segmento transatlântico de seus negócios. Sua receita subiu para mais de $ 14,6 bilhões no segundo trimestre, levando a um lucro de mais de $ 1,8 bilhão. Conforme escrevemos aqui , a administração deu a entender que o negócio estava tendo fortes reservas futuras.

Da mesma forma, o American Airlines Group disse que sua receita chegou a mais de US$ 13,7 bilhões no segundo trimestre, enquanto seu lucro por ação saltou para US$ 1,59. A empresa citou a força de seus negócios domésticos e internacionais.

Outras companhias aéreas globais, como Qantas, Cathay Pacific e Emirates, publicaram fortes resultados financeiros. Ao mesmo tempo, a IATA acredita que a receita das companhias aéreas aumentará para mais de US$ 800 bilhões este ano, com muitas empresas operando acima dos níveis pré-pandêmicos. Em nota, analistas da Susquehanna disseram:

“Vemos 2024 como um ambiente operacional mais normalizado para as companhias aéreas, embora no curto prazo haja um risco crescente de desaceleração econômica e atrasos nas entregas de aeronaves”.

Portanto, acredito que o IAG também publicará resultados fortes em 29 de julho. Isso porque o IAG tem muitas semelhanças com empresas como Delta e American. Por um lado, sua marca British Airways ganha a maior parte de seu dinheiro na divisão transatlântica.

Além de seus negócios de longa distância, a IAG tem uma importante participação de mercado na indústria doméstica e regional. Faz isso por meio de outros negócios, como Aer Lingus, Iberia e Vueling. Os analistas esperam que os itens pré-excepcionais dos ganhos operacionais da AIG cheguem a mais de 829 milhões de euros.

Previsão do preço das ações da IAG

Gráfico IAG por TradingView

Minha última previsão do preço das ações do IAG foi precisa. Na época, previ que as ações teriam uma quebra de baixa por causa do padrão de cunha ascendente. A ação recuou e atingiu a mínima de 153,10p.

No gráfico diário, a ação moveu-se abaixo do lado inferior do padrão de cunha ascendente. Também caiu abaixo da média móvel de 50 períodos. O Índice de Volume Negativo (NVI) subiu e está acima da média móvel.

Portanto, a perspectiva da ação é neutra com um viés de baixa devido ao padrão de cunha ascendente. Se isso acontecer, o próximo nível a ser observado será o ponto psicológico em 145p. O stop-loss desta negociação está em 162p.