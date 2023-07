Previsão de preço do Litecoin: o interesse em aberto no futuro aumenta antes do halving

O Litecoin estará em destaque nos próximos dias, enquanto os investidores aguardam o halving agendado para agosto. A moeda estava sendo negociada a US$ 93 na quinta-feira, com o interesse aberto nas principais exchanges permanecendo em um nível elevado.

Contagem regressiva para o halving do Litecoin

Halving é um recurso exclusivo em criptomoedas de prova de trabalho (PoW), como Bitcoin e Bitcoin Cash. É um recurso que reduz as recompensas do bloco em uma tentativa de diminuir o suprimento da moeda.

O Litecoin, que é um hard fork do Bitcoin, acontecerá em 3 de agosto deste ano, quando a altura do bloco passar para 2,52 milhões. A altura atual é de 2,512 milhões.

O halving do Litecoin acontece a cada quatro anos e, na maioria dos casos, a moeda tende a se sair bem antes que o evento aconteça. Isso explica parcialmente por que o preço da moeda LTC está em uma tendência geral de alta desde julho do ano passado.

O Litecoin está mostrando algumas características importantes antes deste halving. Sua taxa de hash e dificuldade de mineração atingiram um recorde, com o último ficando em 26,6.

Ao mesmo tempo, dados compilados pela CoinGlass mostram que seu interesse aberto no mercado futuro saltou para mais de US$ 520 milhões, alguns pontos abaixo da alta da semana passada de US$ 614 milhões. Isso significa que esse interesse em aberto está pairando próximo ao nível mais alto desde novembro de 2021, conforme mostrado abaixo.

O interesse aberto é uma característica crucial no mercado futuro porque mostra o número total de contratos futuros mantidos pelos participantes do mercado no final do dia de negociação. É usado para determinar o sentimento do mercado e a força por trás de um mercado.

Previsão de preço Litecoin

O gráfico diário mostra que o preço do LTC apagou alguns dos ganhos da semana passada à medida que o sentimento no mercado muda. Ele caiu da alta da semana passada de US$ 116,14 para os atuais US$ 93. Esse declínio coincide com a movimentação do Bitcoin abaixo do suporte em US$ 30.000.

O Litecoin está sendo suportado pela média móvel exponencial de 50 dias. Também formou um pequeno padrão de martelo. Portanto, há uma probabilidade de que o preço se recupere nos próximos dias, à medida que a contagem regressiva para o halving continua. Se isso acontecer, o próximo nível chave a ser observado será $ 105,75, o nível mais alto em 16 de fevereiro.

Este artigo foi traduzido do inglês com a ajuda de ferramentas de IA, tendo sido depois revisto e editado por um tradutor local.