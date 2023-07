USD/TRY: A decisão do Banco Central da Turquia salvará a lira?

A lira turca está perto de sua mínima histórica antes da importante decisão sobre a taxa de juros do CBRT. O USD/TRY foi negociado a 26,91 na manhã de quinta-feira, alguns pontos abaixo de seu recorde de alta de 27,38.

Decisão CBRT à frente

O banco central turco entregará outra decisão sobre taxa de juros observada de perto na quinta-feira. Os economistas esperam que o banco continue aumentando as taxas de juros em uma tentativa de estabilizar a moeda significativamente mais fraca.

Precisamente, economistas ouvidos pela Reuters esperam que o banco suba 5%, elevando a principal taxa de juros para 20%. Na última reunião, o CBRT decidiu empurrar as taxas para 15%, abaixo do que os analistas esperavam.

Essa decisão sobre a taxa de juros ocorre quando o CBRT está trabalhando duro para impulsionar a lira. Dados oficiais mostram que o banco passou a comprar mais liras do que vende. O governo empurrou liras demais para a economia antes das eleições recentes.

O CBRT tornou-se, portanto, um mutuário líquido da moeda local pela primeira vez desde 2020. Ao mesmo tempo, a quantidade de liras sendo empurrada para a economia aumentou, levando a taxas mais baixas sobre ativos denominados em liras. Por exemplo, o depósito médio de até três meses caiu para 37,8%.

A lira turca provavelmente permanecerá sob pressão nos próximos meses, a menos que o banco central entregue um aumento substancial da taxa no curto prazo. Enquanto os dados recentes mostraram que a inflação caiu novamente em junho, a moeda em queda significa que os preços permanecerão em um nível elevado por um tempo.

O preço USD/TRY saltou mesmo com o índice do dólar americano (DXY) recuando nas últimas semanas. O índice do dólar recuou abaixo do suporte de US$ 100 pela primeira vez em meses.

Análise técnica USD/TRY

Gráfico USDTRY por TradingView

Eu avisei que a lira turca está à beira de mais fraqueza em meu último artigo. Essa previsão estava correta, pois a moeda continuou caindo nos últimos dias. Olhando para o gráfico diário acima, vemos que o USD/TRY moveu-se acima do lado superior do padrão de bandeira de alta.

Como esperado, o par permanece acima de todas as médias móveis, enquanto o preço foi sobrecomprado. Portanto, o par provavelmente continuará subindo nos próximos meses, já que os compradores visam o próximo nível psicológico em 30.