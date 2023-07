O índice DAX para com a queda do preço das ações da SAP: ganhos importantes à frente

As ações alemãs recuaram na sexta-feira, com os participantes do mercado focados na atual temporada de resultados corporativos. O índice DAX, que acompanha as 40 maiores empresas da Alemanha, caiu 50 pontos base. Isso o tornou um dos índices europeus de pior desempenho.

O preço das ações da SAP afunda

O maior retardatário no índice DAX foi a SAP, a maior empresa de tecnologia da Alemanha. Suas ações caíram mais de 4% na Alemanha, enquanto seu ADR americano caiu 6% na quinta-feira.

As ações da SAP caíram depois que a empresa publicou resultados trimestrais fracos e reduziu sua orientação futura. Sua receita chegou a € 7,55 bilhões no segundo trimestre, ajudada pela forte aceitação de suas soluções em nuvem.

A SAP decidiu reduzir sua orientação para 2022. Ela espera que sua receita de nuvem fique entre € 14 bilhões e € 14,2 bilhões. Isso foi menor do que a orientação anterior de entre € 14 bilhões e € 14,4 bilhões.

A SAP não é a única empresa de tecnologia a reduzir sua orientação futura, sinalizando que as empresas estão cautelosas com seus gastos. Como escrevi aqui , a Infosys, a gigante terceirizada indiana, baixou sua orientação para o ano.

Os outros principais retardatários no índice DAX foram Bayer, Sartorius, Deutsche Post, Symrise e Deutsche Telekom. Essas perdas foram compensadas pelo forte desempenho de Zalando, Deutsche Bank, Munich Re, BMW e Commerzbank.

O próximo catalisador para o índice DAX serão os próximos ganhos corporativos de empresas americanas e alemãs. Alguns dos principais constituintes que publicarão seus resultados na próxima semana serão Deutsche Boerse, Deutsche Bank, MTU Aero e Volkswagen, entre outros. Ele também reagirá aos últimos grandes resultados tecnológicos, como Microsoft e Google.

Previsão do índice DAX

O índice alemão DAX 40 moveu-se lateralmente nas últimas semanas. Neste artigo, escrevi que o índice encontrou uma forte resistência em € 16.347, o ponto mais alto deste ano. Ainda está sendo apoiado pelas médias móveis de 50 e 100 dias, o que é um sinal positivo

Portanto, a perspectiva do índice é neutra por enquanto. Mais vantagens serão confirmadas se ultrapassar o nível de resistência em € 16.347. Um movimento abaixo da média móvel de 50 dias sinalizará que os ursos prevaleceram.