Previsão GBP/JPY: perspectiva pessimista antes da decisão do BoJ

A taxa de câmbio GBP/JPY moveu-se lateralmente esta semana, com os investidores forex focados em notícias importantes do Reino Unido e do Japão. Estava sendo negociado a ~180, onde esteve nos últimos dias. Este preço está ~1% abaixo do ponto mais alto deste mês.

A inflação no Japão se estabiliza

A taxa de câmbio da libra para o iene moveu-se lateralmente depois que o Japão publicou dados moderados sobre a inflação ao consumidor. Segundo a agência de estatísticas, o índice de preços ao consumidor saltou de 0,0$ em maio para 0,1% em junho. Isso se traduziu em um aumento ano-a-ano de 3,3%, em linha com as expectativas.

O núcleo da inflação, que exclui os voláteis produtos alimentícios e energéticos, subiu de 3,2% para 3,3%. Esses números ainda são superiores à meta de 2,0% do Banco do Japão (BoJ). Eles também são superiores à média histórica da inflação do Japão.

Mais importante ainda, a inflação nominal do Japão é agora mais alta do que nos Estados Unidos. Dados publicados no início deste mês revelaram que os preços nos EUA subiram 3,0% em relação ao ano anterior. Portanto, os analistas acreditam que o Banco do Japão girará na reunião da próxima semana.

Ele fará isso deixando as taxas inalteradas e, em seguida, ajustando o idioma em seu programa de controle da curva de rendimento. O BoJ se reunirá em 28 de julho.

A taxa de câmbio GBP/JPY também reagiu aos dados de inflação do Reino Unido desta semana. Como escrevi aqui , a inflação do Reino Unido caiu para 7,9% em junho, com a queda dos preços dos alimentos. Ainda assim, o Banco da Inglaterra (BoE) tem muito trabalho a fazer nos próximos meses, já que a inflação do Reino Unido é maior do que a média da UE.

As próximas notícias forex importantes para assistir serão os próximos números de vendas no varejo do Reino Unido. Economistas consultados pela Reuters acreditam que as vendas no varejo caíram 1,5% em junho, depois de cair 2,1% em maio. As vendas principais devem chegar a 1,6%.

Previsão GBP/JPY

Gráfico GBP/JPY por TradingView

A taxa de câmbio de GBP para JPY tem estado em tendência de queda nos últimos dias. Neste período, o par moveu-se abaixo das médias móveis de 25 e 50 períodos. Também está se aproximando do nível de suporte chave em 179,45, o ponto mais baixo em 13 de julho.

Ao mesmo tempo, o Índice de Força Relativa (RSI) moveu-se para o ponto neutro de 50. Portanto, a perspectiva é de baixa com as apostas de um BoJ mais hawkish subindo. Mais desvantagens serão confirmadas se o preço cair abaixo de 179,45.